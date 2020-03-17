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Covid-19

Holanda volta atrás e deixa abertas lojas que vendem maconha

Longas filas para comprar a droga antes que a medida fosse imposta se formaram, e prefeitos argumentaram com o governo nacional que a restrição incentivaria o tráfico ilegal

Publicado em 17 de Março de 2020 às 15:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 15:55
Pela nova regra, os cofeeshops podem vender maconha, mas ela tem que ser fumada em casa Crédito: Divulgação
O governo holandês voltou atrás na decisão de fechar coffeeshops (lojas onde é possível comprar e fumar maconha). Elas haviam sido incluídas, com bares e restaurantes, na lista de estabelecimentos que deveriam ficar fechados durante ao menos duas semanas.
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Longas filas para comprar a droga antes que a medida fosse imposta se formaram, e prefeitos argumentaram com o governo nacional que a restrição incentivaria o tráfico ilegal.
Pela nova regra, os cofeeshops podem continuar vendendo maconha (no máximo 5 gramas por pessoa), mas ela tem que ser fumada em casa.

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