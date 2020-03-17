Holanda volta atrás e deixa abertas lojas que vendem maconha

Pela nova regra, os cofeeshops podem vender maconha, mas ela tem que ser fumada em casa Crédito: Divulgação

O governo holandês voltou atrás na decisão de fechar coffeeshops (lojas onde é possível comprar e fumar maconha). Elas haviam sido incluídas, com bares e restaurantes, na lista de estabelecimentos que deveriam ficar fechados durante ao menos duas semanas.

Longas filas para comprar a droga antes que a medida fosse imposta se formaram, e prefeitos argumentaram com o governo nacional que a restrição incentivaria o tráfico ilegal.