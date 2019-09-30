Harry se torna editor da National Geographic em rede social por um dia

O príncipe Harry, 35, editará a conta da National Geographic no Instagram nesta segunda-feira (30) com o intuito de aumentar a conscientização sobre a importância das árvores no ecossistema do planeta.
Ele aproveitará o dia de gerenciamento do perfil da revista para lançar uma campanha chamada "Looking Up", convidando internautas a compartilharem suas próprias imagens de árvores. Por sua vez, ele compartilhará uma foto tirada no Parque Nacional Liwonde, Malawi, onde apresentou recentemente iniciativas para ajudar a preservar as árvores na área.
Segundo o jornal britânico Daily Mail, Harry diz que proteger a natureza é "fundamental para a nossa sobrevivência" e não deve ser algo considerado como "hippie". Harry está no oitavo dia de sua viagem pela África, junto a sua esposa, Meghan Markle.
Através das redes sociais, o Palácio de Buckingham disse que a paixão de Harry por árvores e florestas é "inspirada no trabalho que ele faz em nome de sua avó, Sua Majestade Rainha Elizabeth II".
Em 2015, foi lançado o "Queen's Commonwealth Canopy", do qual 50 países já participam, voltando sua atenção para a conservação de florestas indígenas e se comprometendo a plantar novas árvores.