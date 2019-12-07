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Líder da ONU

Guterres sugere que países devem adotar taxas contra a poluição

O secretário-geral pediu postura corajosa para enfrentar crise
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2019 às 10:50

Publicado em 07 de Dezembro de 2019 às 10:50

O Secretário-geral da ONU Antonio Guterres Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, conclamou governos do mundo a adotarem uma postura corajosa para enfrentar as mudanças climáticas.
Guterres participou da conferência COP25 da ONU sobre mudanças climáticas, em em Madri, na Espanha.

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Guterres disse que as mudanças climáticas são uma crise no mundo atual, e não um problema para o futuro. Ele pediu que os países adotassem taxas contra a poluição, e interrompessem a construção de novas usinas de energia movidas a carvão.
Ele manifestou preocupação com uma separação do mundo em duas partes, à medida que as duas maiores economias, Estados Unidos e China, permanecem conflitantes.
O líder da ONU disse que os dois países precisam ser os pilares principais para um mundo unido, e não uma causa de divisão indesejável. Ele pediu por esforços para avançar do confronto para a cooperação em amplos setores, incluindo política, economia, defesa e ciência e tecnologia.
Guterres manifestou seu pesar pela morte de Tetsu Nakamura, médico japonês reconhecido por ações humanitárias que foi assassinado a tiros no Afeganistão na quarta-feira. Ele criticou os ataques contra o pessoal responsável por auxílio humanitário. Ele afirmou que é totalmente inaceitável que pessoas sejam mortas enquanto prestam ajuda aos mais vulneráveis.

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