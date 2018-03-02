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Tom desafiador

Guerras comerciais são boas e fáceis de ganhar, diz Trump

Afirmação ocorre um dia após sinalização de sobretaxa de 25% nas importações de aço nos Estados Unidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 11:59

Publicado em 02 de Março de 2018 às 11:59

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr
Um dia depois de sinalizar que vai impor uma sobretaxa de 25% às importações de aço nos Estados Unidos, Trump afirmou que guerras comerciais são boas e fáceis de ganhar. O presidente americano, Donald Trump, usou um tom desafiador nesta sexta-feira para responder as críticas a seu plano de adotar tarifas de importação sobre o aço e o alumínio, dando a entender que uma guerra comercial seria bem-vinda.
Quando um país (EUA) está perdendo bilhões de dólares no comércio com virtualmente todos os países com os quais faz negócios, guerras comerciais são boas, e fáceis de ganhar, escreveu Trump no Twitter.
Por exemplo, quando estamos abaixo de US$ 100 bilhões com um certo país e eles ficam fofos, não negocie mais  nós ganhamos muito. É fácil!, escreveu o presidente.

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