Guerras comerciais são boas e fáceis de ganhar, diz Trump

Um dia depois de sinalizar que vai impor uma sobretaxa de 25% às importações de aço nos Estados Unidos, Trump afirmou que guerras comerciais são boas e fáceis de ganhar. O presidente americano, Donald Trump, usou um tom desafiador nesta sexta-feira para responder as críticas a seu plano de adotar tarifas de importação sobre o aço e o alumínio, dando a entender que uma guerra comercial seria bem-vinda.
Quando um país (EUA) está perdendo bilhões de dólares no comércio com virtualmente todos os países com os quais faz negócios, guerras comerciais são boas, e fáceis de ganhar, escreveu Trump no Twitter.
Por exemplo, quando estamos abaixo de US$ 100 bilhões com um certo país e eles ficam fofos, não negocie mais nós ganhamos muito. É fácil!, escreveu o presidente.