Guerras comerciais são boas e fáceis de ganhar, diz Trump

Um dia depois de sinalizar que vai impor uma sobretaxa de 25% às importações de aço nos Estados Unidos, Trump afirmou que guerras comerciais são boas e fáceis de ganhar. O presidente americano, Donald Trump, usou um tom desafiador nesta sexta-feira para responder as críticas a seu plano de adotar tarifas de importação sobre o aço e o alumínio, dando a entender que uma guerra comercial seria bem-vinda.