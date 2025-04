Mundo

Guerra na Ucrânia: Putin encontra enviado especial dos EUA; o que se sabe

Donald Trump expressou frustração com Putin sobre o estado das negociações. "A Rússia tem que avançar", disse.

Steve Witkoff se encontrou com Vladimir Putin na Biblioteca Presidencial em São Petersburgo. (Reuters)

O enviado especial dos Estados Unidos Steve Witkoff se encontrou com Vladimir Putin em São Petersburgo nesta sexta-feira (11/4), ao mesmo tempo em que Donald Trump instou o presidente russo a "avançar" com o acordo de cessar-fogo para o conflito na Ucrânia.

Segundo o Kremlin, a reunião entre Witkoff e Putin durou mais de quatro horas e se concentrou em "aspectos de um acordo ucraniano". As negociações foram descritas pelo enviado especial Kirill Dmitriev como "produtivas".

Esta foi a terceira vez no ano que Witkoff se encontra com o presidente russo para negociar os termos de um acordo de cessar-fogo na Ucrânia.

Também nesta sexta, Trump expressou frustração com Putin sobre o estado das negociações. "A Rússia tem que avançar. Muitas pessoas estão MORRENDO, milhares por semana, em uma guerra terrível e sem sentido", escreveu nas redes sociais.

Tudo isso acontece após uma entrevista controversa do enviado dos EUA para a Ucrânia, Keith Kellogg, ao jornal Times.

Segundo o diário britânico, Kellogg teria proposto durante a entrevista dividir a Ucrânia em zonas de controle após um acordo de paz. O plano seria criar uma "força de segurança" liderada pelo Reino Unido e pela França no oeste do país, enquanto o Exército russo poderia permanecer no leste ocupado.

"Quase poderíamos fazer algo parecido com o que aconteceu em Berlim após a Segunda Guerra Mundial", Kellogg teria dito, segundo o jornal.

Posteriormente, o enviado dos EUA recorreu às redes sociais para dizer que o artigo havia "deturpado" o que ele disse. "Eu estava falando de uma força de resiliência pós-cessar-fogo em apoio à soberania da Ucrânia", escreveu ele no X, acrescentando: "Eu NÃO estava me referindo a uma divisão da Ucrânia".

A Casa Branca e o governo ucraniano ainda não se pronunciaram sobre as declarações. A BBC procurou o Times em busca de esclarecimentos, mas não teve resposta até o momento.

Keith Kellogg e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em fevereiro na Casa Branca. (Getty Images)

Também nesta sexta-feira, países europeus aliados anunciaram um pacote de 21 bilhões de euros (cerca de R$ 140 bilhões) em apoio militar adicional à Ucrânia. O grupo, que antes era liderado pelos Estados Unidos, agora conta com a Alemanha e o Reino Unido na liderança.

Durante o evento em que o montante foi anunciado, os ministros da Defesa das nações europeias aliadas disseram que não viam sinais do fim da guerra.

Antes das negociações entre Putin e Witkoff, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que "não há necessidade de esperar avanços", pois o "processo de normalização das relações está em andamento".

Questionado sobre se as discussões poderiam incluir o estabelecimento de uma data para um encontro de Putin e Trump, Peskov disse: "Vamos ver. Depende do que Witkoff trouxe."

Antes, Witkoff teve uma reunião com Dmitriev no Grand Hotel Europe em São Petersburgo, onde foi realizada uma conferência sobre aço inoxidável e o mercado russo.

Dmitriev é o CEO do Fundo Russo de Investimento Direto, um fundo soberano criado pelo governo russo para co-investir na economia russa. Ele visitou Washington na semana passada e foi o mais alto funcionário russo a ir aos EUA desde a invasão em grande escala da Ucrânia pelo país em 2022.

Enquanto isso, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou o Kremlin de prolongar a guerra.

O líder ucraniano visitou uma área atacada por mísseis russos em 4 de abril em sua cidade natal, Kryvyi Rih. O ataque matou 19 pessoas, incluindo nove crianças.

Zelensky presta homenagem às vítimas de um ataque de míssil russo. (Ukrainian presidency)

Durante a visita, Zelensky também alegou que centenas de cidadãos chineses estavam lutando ao lado do Exército russo, após a Ucrânia anunciar a captura de dois cidadãos chineses.

"Temos informações de que pelo menos várias centenas de cidadãos chineses estão lutando como parte das forças de ocupação da Rússia", disse Zelensky.

"Isso significa que a Rússia está claramente tentando prolongar a guerra, mesmo usando vidas chinesas."

Mais tarde, o líder ucraniano reiterou um apelo por sistemas de defesa aérea "para proteger vidas e nossas cidades".

"Discutimos isso com o presidente Trump — a Ucrânia não está apenas perguntando, estamos prontos para comprar esses sistemas adicionais", escreveu ele nas redes sociais.

"Somente armas poderosas podem ser realmente usadas para proteger a vida quando você tem um vizinho como a Rússia."

Antes mesmo de assumir o cargo de presidente por um segundo mandato, Trump já havia afirmado que poderia acabar com o conflito Ucrânia-Rússia "em 24 horas".

Na sexta-feira, ele declarou que a guerra não teria sequer começado se ele estivesse na Casa Branca em 2022, quando a Rússia lançou sua invasão em grande escala. "Uma guerra que nunca deveria ter acontecido não teria acontecido se eu fosse presidente!!!", escreveu ele nas redes sociais.

Em fevereiro, autoridades americanas e russas se reuniram na Arábia Saudita para suas primeiras conversas cara a cara desde a invasão. Representantes das duas nações também se reuniram para discutir a restauração de relações diplomáticas plenas.

Trump também tem mantido relacionamento turbulento com Zelensky desde o início de seu segundo mandato como presidente dos EUA. A tensão chegou ao seu auge durante o bate-boca entre os dois no Salão Oval da Casa Branca em fevereiro.

Os EUA tentaram intermediar um cessar-fogo limitado entre a Ucrânia e a Rússia no Mar Negro, mas ele foi interrompido quando o Kremlin pediu que as sanções impostas após o lançamento da invasão em grande escala fossem levantadas.

Desde então, Trump disse que está "muito irritado" e "chateado" com Putin pela falta de progresso no acordo de uma trégua entre Kiev e Moscou.

Trump tem mantido relacionamento turbulento com Zelensky desde o início de seu segundo mandato como presidente dos EUA. (Getty Images)

O embaixador da Rússia no Reino Unido, Andrei Kelin, disse ao programa da BBC Sunday with Laura Kuenssberg que os EUA não são seus aliados.

Ele disse que os Estados Unidos e a Rússia não conseguiram passar da "desconfiança total ao alinhamento em dois meses" desde que Trump retornou à Casa Branca.

"Temos muitas divergências", disse ele. "Mas estamos trabalhando nessas divergências passo a passo em diferentes áreas."

No início desta semana, Washington e Moscou continuaram sua troca de prisioneiros.

Ksenia Karelina, uma russo-americana, foi condenada a 12 anos de prisão na Rússia por doar 51 dólares para uma instituição de caridade ucraniana quando a guerra começou em fevereiro de 2022.

A moradora de Los Angeles foi libertada na manhã de quinta-feira e trocada por Arthur Petrov, um cidadão russo-alemão com dupla cidadania preso em Chipre em 2023.

Ele foi acusado de exportar ilegalmente microeletrônicos para a Rússia para fabricantes que trabalham com as forças armadas.

