Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Guaxinim é confundido com tigre e causa pânico em Manhattan
Estava com raiva

Guaxinim é confundido com tigre e causa pânico em Manhattan

A polícia recebeu um chamado sobre a presença do animal selvagem nas ruas de Manhattan, mas era só um guaxinim com raiva

Publicado em 13 de Abril de 2018 às 14:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2018 às 14:06
Um guaxinim com raiva nas ruas de Manhattan foi confundido com um tigre e trouxe um pequeno pânico para os nova-iorquinos Crédito: Pixabay/Alexas_Fotos | Pixabay/Der_Knipser
Uma celeuma se estabeleceu em Manhattan, em Nova York, na manhã da quinta-feira, 12. A polícia recebeu dois chamados no número de emergência dizendo que havia um pequeno tigre solto na região do Harlem e um aplicativo que rastreia a comunicação policial mandou mensagens para os seus usuários pedindo cuidado.
Ao chegarem no local em que a denúncia foi feita, entre a West 162nd Street e a St. Nicholas Avenue, a polícia achou mesmo um animal nas ruas, mas era um guaxinim que estava com raiva. O bicho foi levado a um centro de controle de zoonoses próximo, onde foi sacrificado. "O guaxinim foi trazido para o nosso centro e foi sacrificado, como exige a lei para todos os animais que são vetores e transmissores da raiva", disseram em comunicado obtido pela emissora WPIX.
Nas redes sociais, a possibilidade de um tigre solto nas ruas de Nova York causou frenesi e algumas piadas. "Você quer dizer que nós fomos acordados porque um imbecil confundiu um guaxinim com um tigre?", disse um dos usuários no Twitter. "Os nova-iorquinos veem algo maior do que um gato e já acham que é um tigre", brincou outra pessoa.
Veja abaixo algumas das reações à confusão.
"Estamos tentando confirmar este relato de um tigre solto em Manhattan".
"Tigre nas ruas? Relato não confirmado perto das ruas 160s e St. Nicholas em Manhattan. Você viu alguma coisa, está a salvo"?
"Quem diabos confunde um guaxinim com um tigre"?
 
"O que essas pessoas estão fumando? Confundindo guaxinins com tigres...hilário".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados