Guaxinim é confundido com tigre e causa pânico em Manhattan

Um guaxinim com raiva nas ruas de Manhattan foi confundido com um tigre e trouxe um pequeno pânico para os nova-iorquinos Crédito: Pixabay/Alexas_Fotos | Pixabay/Der_Knipser

Uma celeuma se estabeleceu em Manhattan, em Nova York, na manhã da quinta-feira, 12. A polícia recebeu dois chamados no número de emergência dizendo que havia um pequeno tigre solto na região do Harlem e um aplicativo que rastreia a comunicação policial mandou mensagens para os seus usuários pedindo cuidado.

Ao chegarem no local em que a denúncia foi feita, entre a West 162nd Street e a St. Nicholas Avenue, a polícia achou mesmo um animal nas ruas, mas era um guaxinim que estava com raiva. O bicho foi levado a um centro de controle de zoonoses próximo, onde foi sacrificado. "O guaxinim foi trazido para o nosso centro e foi sacrificado, como exige a lei para todos os animais que são vetores e transmissores da raiva", disseram em comunicado obtido pela emissora WPIX.

Nas redes sociais, a possibilidade de um tigre solto nas ruas de Nova York causou frenesi e algumas piadas. "Você quer dizer que nós fomos acordados porque um imbecil confundiu um guaxinim com um tigre?", disse um dos usuários no Twitter. "Os nova-iorquinos veem algo maior do que um gato e já acham que é um tigre", brincou outra pessoa.

Veja abaixo algumas das reações à confusão.

"Estamos tentando confirmar este relato de um tigre solto em Manhattan".

"Tigre nas ruas? Relato não confirmado perto das ruas 160s e St. Nicholas em Manhattan. Você viu alguma coisa, está a salvo"?

"Quem diabos confunde um guaxinim com um tigre"?



