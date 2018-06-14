  • Guaxinim chama atenção da internet ao escalar prédio de 25 andares
Durante 20 horas

Guaxinim chama atenção da internet ao escalar prédio de 25 andares

Animal foi visto pela primeira vez perto de um ninho de pombos e, depois, fugiu pelo edifício mais alto

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 10:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2018 às 10:46
Guaxinim levou cerca de 20 horas para alcançar o topo de um prédio de 25 andares Crédito: Pixabay
Por cerca de 20 horas, a internet acompanhou a saga de um guaxinim que escalou um prédio de 25 andares em Saint Paul, Minnesota, nos Estados Unidos. A aventura foi acompanhada e relatada pelo repórter Tim Nelson, da MPR News, e por internautas que torciam para que o animal saísse dali bem.
Tudo começou ainda na segunda-feira, 11, quando o animal foi visto perto de um ninho de pombos no alto de um prédio e ficou preso.
Depois, ele pulou para o telhado de uma construção vizinha de dois andares e, em seguida, começou a subir as paredes de uma torre ainda maior.
Enquanto isso, as pessoas acompanhavam, da calçada, a fuga feita com destreza.
Depois que o repórter tuitou sobre o caso, e a hashtag #mprraccoon se disseminou pelo país, chegando ao Trending Topics do Twitter, o guaxinim virou um 'herói' na internet.
Um internauta tirou uma foto do animal do 13º andar do edifício.
Até James Gunn, diretor de Guardiões da Galáxia - filme que conta com um guaxinim no elenco - tuitou sobre o bichinho e disse que doaria mil dólares a uma instituição de caridade caso alguém salvasse o animal. "Não consigo lidar com isso. Pobre garoto", disse.
As pessoas pediram ajuda ao centro de reabilitação de animais selvagens do Estado de Minnesota e ao controle de animais de Saint Paul. De acordo com o chefe do Corpo de Bombeiros local, era muito arriscado enviar uma pessoa para salvar o guaxinim, mas uma equipe montou armadilhas no telhado da torre para o caso de o animal chegar lá. E ele chegou.
Especialistas em controle de animais colocaram comida aromática no telhado a fim de que ele seguisse o cheiro e fosse capturado em segurança.
Deitado perto de uma janela no 23º andar, o guaxinim escalou os dois últimos patamares do prédio e chegou ao topo na madrugada desta quarta-feira, 13. O momento foi registrado por outro internauta. Final feliz para ele e de alívio para quem acompanhou tudo.

