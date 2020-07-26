Guarda voluntário confessa ter incendiado Catedral de Nantes, na França

Incêndio na catedral de Nantes, na França, foi causado por guarda voluntário Crédito: Julien Lesinge/Ouest-France

Uma semana após o incêndio da Catedral de Nantes, no oeste da França, ocorrido no último dia 18, um homem natural de Ruanda, cujo nome é mantido em sigilo, confessou ter dado início ao fogo que danificou o edifício do século XV. Segundo a procuradoria, ele tem 39 anos e foi colocado em prisão preventiva.

Vivendo havia muitos anos na França, o ruandês, que trabalhava como voluntário na igreja, já era tratado como o principal suspeito. Ele, no entanto, havia negado qualquer responsabilidade.

O advogado dele, Quentin Chabert, disse que o cliente está cooperando com as investigações. "Meu cliente está consumido pelo arrependimento e consumido pela magnitude dos fatos."

De acordo com o promotor de Nantes, Pierre Sennès, o homem reconheceu diante de um juiz ter acendido três focos na catedral -no grande órgão, no órgão menor e em um painel elétrico.

Como voluntário, ele era encarregado de fechar a igreja na véspera do incêndio, segundo o padre Hubert Champenois, reitor da catedral de Nantes. O padre afirma que conhecia o homem havia quatro ou cinco anos.