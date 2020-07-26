Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Guarda voluntário confessa ter incendiado Catedral de Nantes, na França
Incêndio

Guarda voluntário confessa ter incendiado Catedral de Nantes, na França

Homem natural de Ruanda confessou o crime que ocorreu há uma semana. Vitrais e órgão foram destruídos pelas chamas. Ninguém ficou ferido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2020 às 12:03

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 12:03

Incêndio na catedral de Nantes, na França, foi causado por guarda voluntário
Incêndio na catedral de Nantes, na França, foi causado por guarda voluntário Crédito: Julien Lesinge/Ouest-France
Uma semana após o incêndio da Catedral de Nantes, no oeste da França, ocorrido no último dia 18, um homem natural de Ruanda, cujo nome é mantido em sigilo, confessou ter dado início ao fogo que danificou o edifício do século XV. Segundo a procuradoria, ele tem 39 anos e foi colocado em prisão preventiva.
Vivendo havia muitos anos na França, o ruandês, que trabalhava como voluntário na igreja, já era tratado como o principal suspeito. Ele, no entanto, havia negado qualquer responsabilidade.

Veja Também

Catedral de Notre-Dame é muito mais que um monumento de pedra

Veja as relíquias salvas após o incêndio na Catedral de Notre-Dame

O advogado dele, Quentin Chabert, disse que o cliente está cooperando com as investigações. "Meu cliente está consumido pelo arrependimento e consumido pela magnitude dos fatos."
De acordo com o promotor de Nantes, Pierre Sennès, o homem reconheceu diante de um juiz ter acendido três focos na catedral -no grande órgão, no órgão menor e em um painel elétrico.

Veja Também

Coronavírus: museus do Brasil e do mundo oferecem visitas virtuais

Apenas 9% das doações prometidas para Notre-Dame foram repassadas

Projeto do ES participa de seleção para reconstrução em Notre-Dame

Como voluntário, ele era encarregado de fechar a igreja na véspera do incêndio, segundo o padre Hubert Champenois, reitor da catedral de Nantes. O padre afirma que conhecia o homem havia quatro ou cinco anos.
O ruandês já havia sido detido no começo das investigações, no dia 18 de julho, porque não havia rastros de que a entrada à catedral tivesse sido forçada. Sem provas, ele tinha sido liberado no dia seguinte. Agora, ele pode ser condenado a uma pena de dez anos de prisão e a uma multa de 150 mil euros (cerca de R$ 915 mil).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio
Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas
Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados