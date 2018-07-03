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Parou o trânsito

Guarda ajuda família de patos a atravessar rua na Inglaterra

Will Neave parou o trânsito em Nottingham para ajudar as aves
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 14:51

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 14:51

Um guarda civil ajudou uma família de patos a atravessar uma movimentada avenida de Nottingham e viralizou nas redes sociais Crédito: Pixabay
O guarda civil inglês Will Neave viralizou nas redes sociais por conta de um ato de bondade que fez nas ruas de Nottingham, no norte da Inglaterra, no sábado, 30. Ele parou o trânsito de uma movimentada avenida central da cidade para ajudar uma família de patos a atravessar a rua.
Tom Walters, um pedestre que estava passando pelo local, filmou a cena e compartilhou no Facebook. "Os patos vieram do meio de uma multidão que estava ouvindo uma apresentação e estavam indo em direção à rua. Nós estávamos aflitos por que eles seriam atropelados pelos carros ou pelos bondes, mas esse guarda apareceu e os guiou para o outro lado", disse Walters ao jornal inglês Metro.
Sem rios no local, Neave guiou os patos até um córrego próximo, onde eles tomaram seu rumo. "Posso dizer que consegui levar esses patos do centro da cidade até o canal", escreveu o guarda em seu Facebook horas depois.
Veja abaixo o vídeo da travessia dos patos:

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