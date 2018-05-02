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Após pedir desculpas

Grupo terrorista diz que 'dissolveu suas estruturas'

O ETA matou 853 pessoas ao longo de sua campanha armada em busca da criação de um Estado Basco independente

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 16:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 16:18
O grupo separatista basco ETA anunciou nesta quarta-feira (02) que "dissolveu completamente todas as suas estruturas", através de carta enviada a entidades bascas e grupos da sociedade civil. O texto foi publicado pelo jornal espanhol El Diario e afirma que o grupo reconhece sua responsabilidade ao não ter resolvido o conflito político regional.
Ataque do ETA Crédito: EFE
O ETA, cujas iniciais significam Euskadi Ta Askatasuna, ou País Basco e Liberdade, matou 853 pessoas ao longo de sua campanha armada em busca da criação de um Estado Basco independente no norte da Espanha e no sul da França.
O grupo foi fundado durante regime do general Francisco Franco e conquistou as manchetes mundiais quando matou o sucessor do ditador, à época primeiro-ministro do país, Luis Carrero Blanco, em 1973.
No mês de abril, o ETA divulgou comunicado em que pedia desculpas às vítimas e às famílias da vítimas. No texto, o grupo ainda prometeu não retornar à luta armada e à violência.
Os militantes anunciaram seu desarmamento completo no início de abril, quando entregaram os esconderijos de suas armas à Justiça francesa.

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