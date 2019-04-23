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Sri Lanka

Grupo internacional pode estar envolvido em ataques no Sri Lanka

Cerca de 300 pessoas morreram e 500 ficaram feridas nos ataques a hotéis e igrejas localizadas na capital, Colombo, e em seus arredores

Publicado em 23 de Abril de 2019 às 10:33

Publicado em 

23 abr 2019 às 10:33
Populares que moram perto do Santuário de Santo Antônio, em Colombo, no Sri Lanka, correm a procura de um lugar seguro depois que a polícia encontrou explosivos em veículos estacionados na região, nesta segunda- feira, 22 Crédito: Eranga Jayawardena
Autoridades do Sri Lanka suspeitam que um grupo extremista islâmico do país seja responsável pelos ataques a bomba ocorridos no domingo (21). Cerca de 300 pessoas morreram e 500 ficaram feridas nos ataques a hotéis e igrejas localizadas na capital, Colombo, e em seus arredores.
Nessa segunda-feira, um porta-voz do governo disse, em entrevista, que um grupo chamado National Towheeth Jamaath é suspeito de ter executado os ataques. Acrescentou que a polícia prendeu 24 pessoas suspeitas de envolvimento nas explosões, muitas deles membros da organização.
Segundo relatos, as forças de segurança do país foram alertadas antes dos atentados de que o grupo estava planejando fazer ataques suicidas nas igrejas. O porta-voz disse que os ataques sincronizados não poderiam ter tido sucesso sem a ajuda de uma rede internacional.
O povo do Sri Lanka ainda está inquieto e receoso. A polícia descobriu 87 detonadores de bombas em uma estação rodoviária, na área central de Colombo.
O presidente Maithripala Sirisena declarou estado de emergência nacional e concedeu poderes adicionais ao Exército, em uma tentativa de evitar ainda mais ataques.
 

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