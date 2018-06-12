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Amizade verdadeira

Grupo 'inclui' amiga que morreu em foto e emociona internautas

Foto foi tuitada por filha de uma das integrantes do grupo e fez com que outras pessoas contassem histórias de amizades verdadeiras

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 10:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 10:23
As 'seis sensacionais' em praia da Flórida Crédito: Twitter/@Krismichelle_
Um grupo de seis mulheres eram amigas há 40 anos, e marcaram uma viagem para a Flórida. Infelizmente, uma das mulheres, Denise Bundridge, morreu em decorrência de um câncer. Entretanto, as amigas, que se intitulam "sensational six", fizeram questão de incluir Denise.
"Minha mãe e suas amigas foram melhores amigas por 40 anos. Elas se intitulam as 'seis sensasionais'. Elas planejaram essa viagem para a Flórida para as seis. Infelizmente, uma delas morreu de câncer em Abril", tuitou Kris Roubinson, filha de Sharon Robinson, uma das integrantes do grupo, junto a uma foto das cinco segurando uma imagem de Denise.
O feito de Sharon Robinson, Lisa Alexander, Della Jackson, LaTangie Ingram, Daphne Thompson ao incluir a amiga faltante inspirou centenas de internautas a partilharem suas histórias de amizade também. O tuíte foi publicado na sexta-feira, 8, e ganhou mais de 68 mil retuítes e mais de 1.200 respostas.
Entre as respostas, um internauta contou: "Minha mãe tem 63 anos e mantém quatro amigas da escola até agora. Ela foi diagnosticada com câncer há seis anos e o apoio que ela recebeu dessas mulheres foi incrível. Eu sei exatamente o que você quer dizer ao querer ter uma amizade como essa. Minha mãe agora está curada do câncer", disse o usuário Jaclyn.
Outra mulher contou sobre a grande amizade de sua mãe, que faleceu. "Minha mãe morreu há oito anos e todos os anos as amigas dela viajam por um fim de semana FOJ, "friends of Jayne" (amigas da Jayne)", tuitou.
"Lindo. Eu tenho estado muito emotiva hoje. Câncer é uma coisa imbecil e inabalável. Eu sinto muito por sua perda, mas estou inspirada por esse post. Obrigada por compartilhar, isso fez meu coração sorrir", tuitou outra pessoa.

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