Grupo 'inclui' amiga que morreu em foto e emociona internautas

As 'seis sensacionais' em praia da Flórida Crédito: Twitter/@Krismichelle_

Um grupo de seis mulheres eram amigas há 40 anos, e marcaram uma viagem para a Flórida. Infelizmente, uma das mulheres, Denise Bundridge, morreu em decorrência de um câncer. Entretanto, as amigas, que se intitulam "sensational six", fizeram questão de incluir Denise.

"Minha mãe e suas amigas foram melhores amigas por 40 anos. Elas se intitulam as 'seis sensasionais'. Elas planejaram essa viagem para a Flórida para as seis. Infelizmente, uma delas morreu de câncer em Abril", tuitou Kris Roubinson, filha de Sharon Robinson, uma das integrantes do grupo, junto a uma foto das cinco segurando uma imagem de Denise.

O feito de Sharon Robinson, Lisa Alexander, Della Jackson, LaTangie Ingram, Daphne Thompson ao incluir a amiga faltante inspirou centenas de internautas a partilharem suas histórias de amizade também. O tuíte foi publicado na sexta-feira, 8, e ganhou mais de 68 mil retuítes e mais de 1.200 respostas.

Entre as respostas, um internauta contou: "Minha mãe tem 63 anos e mantém quatro amigas da escola até agora. Ela foi diagnosticada com câncer há seis anos e o apoio que ela recebeu dessas mulheres foi incrível. Eu sei exatamente o que você quer dizer ao querer ter uma amizade como essa. Minha mãe agora está curada do câncer", disse o usuário Jaclyn.

Outra mulher contou sobre a grande amizade de sua mãe, que faleceu. "Minha mãe morreu há oito anos e todos os anos as amigas dela viajam por um fim de semana FOJ, "friends of Jayne" (amigas da Jayne)", tuitou.