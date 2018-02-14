Grafiteiros vão receber R$ 22 milhões de magnata por desenhos apagados

Antigo galpão conhecido como 5Pointz teve desenhos apagados Crédito: Reprodução/Google Street View

Em uma decisão inédita, a Justiça norte-americana determinou na última segunda-feira (12) que um empresário de Nova York pague US$ 6,7 milhões - o equivalente a R$ 22 milhões - em indenização a um grupo de grafiteiros que tiveram seus desenhos apagados de um prédio em Long Island City, no distrito do Queens. Na sentença, o juiz ainda chamou o magnata do ramo imobiliário Jerry Wolkoff, responsável pela retirada das obras, de "insolente".

A briga começou em 2013, quando Wolkoff comprou um antigo galpão conhecido como 5Pointz para construir um condomínio residencial. Antes de as obras começarem, no entanto, ele decidiu apagar os 45 grafites que havia no complexo. Os autores dos desenhos, então, entraram na Justiça contra a destruição das obras do local, definido pelo advogado do grupo como "o maior museu de aerossol a céu aberto do mundo".

De acordo com o "New York Times", os defensores do empresário alegaram que, como o prédio era de Wolkoff, ele poderia fazer o que bem entendesse com o galpão. No entanto, o júri considerou que, ao apagar os desenhos, Wolkoff violou o Visual Artists Rights Act, lei federal dos Estados Unidos que garante direitos autorais a artistas. A regulamentação de 1990 tem sido usada para proteger obras de "reconhecida estatura" feitas em propriedades privadas.

O juiz federal Frederic Block manteve a decisão do júri e, em sua sentença, determinou que cada um dos artistas recebesse a indenização máxima, no valor de US$ 150 mil (quase meio milhão de reais). Segundo o juiz, o complexo do 5Pointz era uma atração turística, e os artistas tinham o direito de ser ao menos avisados da demolição dos grafites.

A sentença se soma a outras parecidas que, nos Estados Unidos, têm garantido direitos autorais a grafiteiros, como casos em que estilistas utilizaram artes de rua em suas estampas. No entanto, o valor da indenização neste caso cria um novo patamar. Em entrevista ao ao "New York Times", o advogado dos 45 artistas do 5Pointz, Eric Baum, comemorou o resultado, que considerou uma "vitória não só para este grupo de artistas, mas também para artistas de todo o país". "Com esta conquista, o espírito do 5Pointz se torna um legado para as futuras gerações de artistas", acrescentou.

BRASIL

O debate nos Estados Unidos faz lembrar a polêmica ocorrida em São Paulo, em janeiro do ano passado, quando o prefeito João Dória (PSDB) apagou centenas de grafites da cidade, inclusive de artistas famosos como os irmãos Otávio e Gustavo Pandolfo, conhecidos como Osgêmeos.