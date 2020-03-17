Governo peruano libera brasileiros isolados no país, diz Itamaraty

Militares patrulham o distrito turístico de Miraflores, em Lima Crédito: Mariana Bazo/Xinhua

O governo peruano autorizou a saída dos brasileiros que ficaram isolados após o presidente Martín Vizcarra determinar quarentena obrigatória e o fechamento das fronteiras do país vizinho, informou o Itamaraty. A medida entrou em vigor na segunda-feira, 16, e pegou dezenas de turistas de surpresa, que foram impedidos de retornar ao Brasil.

De acordo com o Itamaraty, a embaixada brasileira em Lima obteve autorização do executivo peruano para liberar o retorno dos brasileiros. Agora, a pasta diz que trabalha com as companhias aéreas para mobilizar o voos de volta ao Brasil. Números oficiais apontam que ao menos 3770 brasileiros que estavam no Peru a turismo foram atingidos pelo fechamento das fronteiras.

A orientação do governo brasileiro é que os turistas se registrem por meio de formulário disponível pela internet para a embaixada poder entrar em contato. A orientação do Itamaraty é aguarda retorno e evitar burlar a quarentena imposta pelo governo peruano, que dá poderes às Forças Armadas e à polícia para evitar aglomerações de pessoas nas ruas. Acesse o link disponibilizado pela embaixada aqui.

Devido às restrições, a embaixada está funcionando em regime especial de plantão para atendimento remoto. A recomendação para entrar em contato é pelo e-mail [email protected] ou entrar em contato com a página da Embaixada de Brasil en el Peru no Facebook. Emergências devem ser informadas pelos números de plantão (+51 985 039 263 ou +51 985 039 253), preferencialmente por mensagens de WhatsApp.

EXÉRCITO NAS RUAS

Relatos enviados à reportagem do jornal O Estado de S.Paulo por ao menos 60 brasileiros em Lima, Cuzco e em Chicama, no Norte do Peru, narram que o Exército peruano restringiu acesso dos turistas ao Aeroporto Internacional Jorge Chávez, em Lima. O grupo teria ido em seguida à embaixada brasileira, no bairro turístico de Miraflores, mas não foram atendidos.

No fim da noite de segunda, a chancelaria brasileira emitiu nota informando que realizava 'gestões em alto nível junto às autoridades peruanas'. Nesta terça, o Itamaraty afirmou que estava solicitando a associação de hoteis em Cusco que assegurem a 'necessária hospedagem aos turistas brasileiros durante a estada no Peru'.

A quarentena obrigatória e o fechamento das fronteiras no Peru foram decretadas no domingo, 15, após o país registrar 28 novos casos de infecção pelo novo coronavírus em apenas um dia. A determinação é válida até o dia 30 de março. Ao todo, 71 casos confirmados da doença foram registrados no país vizinho.

A medida permite às Forças Armadas e à polícia atuar para manter a ordem pública e impedir a aglomeração de pessoas ruas. Apenas farmácias, bancos e mercados de alimentos permanecerão abertos.