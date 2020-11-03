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Ataque

Governo austríaco liga atentado em Viena ao Estado Islâmico

O governo pediu que os habitantes de Viena permanecessem em casa nesta terça (3), já que a investigação do caso e a busca dos suspeitos seguiam em andamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 10:10

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 10:10

Policiais caminham no local da cerimônia de colocação da coroa após troca de tiros em Viena, Áustria, 3 de novembro de 2020
Policiais caminham no local da cerimônia de colocação da coroa após troca de tiros em Viena, Áustria, 3 de novembro de 2020 Crédito: Reuters/Folhapress
O governo austríaco informou na manhã desta terça-feira (3), que quatro pessoas morreram após um ataque a tiros no centro de Viena na noite da véspera. O ministro do Interior do país, Karl Nehammenr, disse que dois homens e uma mulher morreram após serem atingidos por tiros. Um dos suspeitos do ataque, que estava carregando um rifle e um falso cinturão suicida, acabou morto pela polícia.
Nehammer afirmou que investigações iniciais revelaram que o suspeito morto tem ligações com o grupo extremista Estado Islâmico. O ministro, no entanto, não revelou a identidade do homem e não deu informações sobre os demais suspeitos de participação no ataque.
O governo pediu que os habitantes de Viena permanecessem em casa nesta terça, já que a investigação do caso e a busca dos suspeitos seguiam em andamento. Além dos mortos, quinze pessoas ficaram feridas no ataque, que começou por volta das 20h da segunda-feira (2), em bares e restaurantes nas proximidades da principal sinagoga de Viena.

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