Governo austríaco liga atentado em Viena ao Estado Islâmico

Policiais caminham no local da cerimônia de colocação da coroa após troca de tiros em Viena, Áustria, 3 de novembro de 2020

Nehammer afirmou que investigações iniciais revelaram que o suspeito morto tem ligações com o grupo extremista Estado Islâmico. O ministro, no entanto, não revelou a identidade do homem e não deu informações sobre os demais suspeitos de participação no ataque.

O governo pediu que os habitantes de Viena permanecessem em casa nesta terça, já que a investigação do caso e a busca dos suspeitos seguiam em andamento. Além dos mortos, quinze pessoas ficaram feridas no ataque, que começou por volta das 20h da segunda-feira (2), em bares e restaurantes nas proximidades da principal sinagoga de Viena.