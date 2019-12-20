Governo argentino ignora pedido da Bolívia e não extraditará Evo

Evo Morales renuncia à Presidência da Bolívia Crédito: Divulgação

O governo da Argentina , comandado por Alberto Fernández, não extraditará o ex-presidente boliviano Evo Morales nem seus filhos, que hoje vivem com ele em endereço desconhecido em Buenos Aires.

Na quarta (18), a Procuradoria da Bolívia emitiu uma ordem que obriga Evo a prestar depoimento ao Ministério Público, após uma denúncia de seu suposto envolvimento com crimes de sedição e terrorismo.

O ministro do Interior, Arturo Murillo, pediu ao Ministério Público que iniciasse uma investigação com base em um áudio no qual supostamente se escuta a voz de Evo dando instruções a um de seus partidários, o cocaleiro Faustino Yucra, para bloquear estradas e interromper o fornecimento de alimentos a algumas cidades -o objetivo seria desestabilizar o atual governo, de sua opositora Jeanine Añez.

A Presidência recebeu a ordem de condução coercitiva, mas lembrou que o ex-líder boliviano tem status de refugiado na Argentina, condição que o exclui das regras do acordo de extradição estabelecido entre os dois países.

Segundo integrantes do governo, a segurança da casa onde o boliviano vive em Buenos Aires será reforçada, para que as reuniões de Evo com representantes de seu partido, o MAS (Movimento para o Socialismo), possam continuar sendo realizadas normalmente.

A chancelaria argentina afirmou que não haverá uma resposta formal ao pedido do Ministério Público boliviano e que Evo tem "imunidade e proteção diplomática".

Após renunciar, em 10 de novembro, pressionado pelas Forças Armadas e por manifestações nas ruas devido a suspeitas de fraudes nas eleições presidenciais que apontaram a conquista de um quarto mandato consecutivo, o boliviano foi para o México e, no último dia 12, chegou ao país sul-americano, onde obteve asilo político.

Em entrevista coletiva nesta semana, o ex-presidente boliviano disse que trabalha na candidatura de um membro de sua legenda para "disputar e vencer" o novo pleito, previsto para ocorrer no primeiro semestre de 2020.

Evo não poderá concorrer: foi excluído da lei que convocou novas eleições, com base em um artigo da Constituição que proíbe a reeleição após dois mandatos.

Ao comentar o pedido de condução coercitiva, Evo afirmou que, "desde 1989, todos os presidentes até 2005 [quando foi eleito presidente] tentaram me processar por terrorismo, narcotráfico e assassinato". "Ganhei de todos."