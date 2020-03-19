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Covid-19

Governo anuncia repatriação de mais de 1.600 brasileiros

Segundo estimativas da pasta, 883 pessoas que estão em Portugal deverão retornar ao Brasil até o domingo (22). A ação, terceira deste tipo, é coordenada em conjunto com o Itamaraty e as companhias aéreas Azul e TAP
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 19:50

Publicado em 19 de Março de 2020 às 19:50

Segundo estimativas, 883 pessoas que estão em Portugal deverão retornar ao Brasil até o domingo (22) Crédito: Divulgação
O Ministério do Turismo anunciou nesta quinta-feira (19) a repatriação de 1.658 brasileiros que estão no exterior por causa da pandemia do novo coronavírus.
Segundo estimativas da pasta, 883 pessoas que estão em Portugal deverão retornar ao Brasil até o domingo (22). A ação, terceira deste tipo, é coordenada em conjunto com o Itamaraty e as companhias aéreas Azul e TAP.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Mais cedo nesta quinta, o governo brasileiro já havia anunciado a repatriação de 203 brasileiros que estão no Marrocos, assim como dois vôos que trarão 622 brasileiros que estão retidos no Peru.

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No retorno, a companhia aérea Latam, que participou das negociações com os dois ministérios, levará 704 peruanos que não conseguiram retornar ao seu país após o fechamento das fronteiras.
"Neste momento de incertezas, nosso compromisso é trazer de volta ao país os milhares de brasileiros que estão em outros países, afirmou o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, em nota.

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