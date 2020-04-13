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Pandemia de coronavírus

Governador de NY anuncia plano de 'reabertura' econômica para 6 Estados

Seis Estados americanos começarão a trabalhar 'imediatamente' na elaboração de um plano para reabrir suas economias, em meio à pandemia de coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 17:54

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 17:54

Coronavírus - Covid19
Estados nomearão autoridades de saúde pública e economia para formar um grupo de trabalho regional e elaborar essa iniciativa Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay
Seis Estados americanos começarão a trabalhar "imediatamente" na elaboração de um plano para reabrir suas economias, em meio à pandemia de coronavírus, afirmou nesta segunda-feira o governador de Nova York, Andrew Cuomo. Membro do Partido Democrata, Cuomo disse que os Estados nomearão autoridades de saúde pública e economia para formar um grupo de trabalho regional e elaborar essa iniciativa.
Além de Nova York, os Estados envolvidos são Connecticut, Delaware, New Jersey, Pensilvânia e Rhode Island.
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Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no Twitter que essa decisão caberia a ele, dizendo que alguns na imprensa "das notícias falsas" diziam que seria dos governadores o aval para reativar a economia de seus Estados. "Essa é a decisão do presidente, e por muitas boas razões", afirmou.
Trump disse que pretende trabalhar próximo aos governadores e que decidirá junto com eles "em breve" sobre a reabertura do país. Fonte: Dow Jones Newswires.

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