Google é investigado por coleta de dados pessoais na Austrália

Google é investigado por coletar dados pessoais de milhões de usuários e vender publicidade direcionada na Austrália Crédito: Reprodução | Google

O Google está sob investigação na Austrália após denúncias de que coleta dados de milhões de usuários de Android, seriam usados para vender publicidade direcionada, segundo reguladores informaram nesta terça-feira (15). Um porta-voz do Google disse que a empresa tinha permissão dos usuários para coletar os dados.

O caso teria sido descoberto a partir da informação de um relatório da Oracle, segundo o jornal The Australian, que afirma que a Alphabet, holding do Google, recebe informações detalhadas das buscas de internet das pessoas e localização dos usuários de smartphones com o sistema operacional Android, desenvolvido pelo Google.

A transferência de informações significa usar gigabytes de dados que os consumidores pagaram em seus pacotes de uso de dados comprados de fornecedores de serviços de telecomunicações, segundo o relatório do Oracle.