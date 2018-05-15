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Após denúncia

Google é investigado por coleta de dados pessoais na Austrália

Informações seriam usadas para vender publicidade direcionada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2018 às 18:32

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 18:32

Google é investigado por coletar dados pessoais de milhões de usuários e vender publicidade direcionada na Austrália Crédito: Reprodução | Google
O Google está sob investigação na Austrália após denúncias de que coleta dados de milhões de usuários de Android, seriam usados para vender publicidade direcionada, segundo reguladores informaram nesta terça-feira (15). Um porta-voz do Google disse que a empresa tinha permissão dos usuários para coletar os dados.
O caso teria sido descoberto a partir da informação de um relatório da Oracle, segundo o jornal The Australian, que afirma que a Alphabet, holding do Google, recebe informações detalhadas das buscas de internet das pessoas e localização dos usuários de smartphones com o sistema operacional Android, desenvolvido pelo Google.
A transferência de informações significa usar gigabytes de dados que os consumidores pagaram em seus pacotes de uso de dados comprados de fornecedores de serviços de telecomunicações, segundo o relatório do Oracle.
Quaisquer cobranças pela transmissão de dados por uma conexão de celular, inclusive dados de localização, será administrado pelo plano de do usuário do celular. O tipo e a quantidade de dados que um dispositivo transmite depende dos produtos ou serviços usados, apontou comunicado da empresa.

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