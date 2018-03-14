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Criptomoedas

Google decide proibir anúncios de bitcoin

Bitcoin é uma moeda digital que não está sujeita a regulações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 18:14

Publicado em 14 de Março de 2018 às 18:14

Em uma tentativa de reprimir propagandas fraudulentas e enganosas, o Google anunciou nesta quarta-feira (14) a proibição de anúncios de produtos financeiros, como criptomoedas  entre elas, o bitcoin. Isso porque tais produtos são associados a práticas ilícitas: no Rio, por exemplo, o bitcoin foi usado em um esquema de quentinhas, investigado pela Operação Lava Jato.
Bitcoin: moeda digital Crédito: Reprodução / Pixabay
A medida, que terá início em junho, é parte de uma repressão mais ampla à comercialização de uma nova geração de produtos financeiros de alto risco. Além das criptomoedas, a empresa vai proibir opções binárias e ofertas iniciais de moedas (ICO's, na sigla em inglês).
A decisão reflete uma atualização da política da Google, mas não é a primeira do tipo. Em janeiro, o Facebook já havia dado um passo semelhante, deixando os dois maiores vendedores da web fora do alcance do setor de moedas digitais.
A eficácia da medida, porém, ainda é questionável. No caso do Facebook, por exemplo, algumas empresas encontraram brechas para burlar a proibição: elas cometem, propositalmente, erros de digitação para que os algorítimos não reconheçam palavras-chave como "bitcoin", por exemplo, em seus anúncios.
Uma porta-voz da Google disse que a política da empresa tentará antecipar soluções para tais práticas.
ENTENDA O BITCOIN
O bitcoin é uma moeda digital que não está sujeita a regulações de nenhum governo ou banco central. As transações são feitas digitalmente, sem nenhum banco intermediar.
Como o dinheiro em espécie, o bitcoin permite que os usuários gastem ou recebam os recursos de forma anônima, ou em grande parte anônima, através da internet. Milhares de computadores no mundo validam transações e adicionam novos bitcoins ao sistema. Existem outras moedas digitais, mas o bitcoin é a mais popular.

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