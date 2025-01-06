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Mundo

Globo de Ouro 2025: Fernanda Torres e outras estrelas nas imagens do tapete vermelho

Atriz brasileira levou o prêmio de melhor atriz em filme de drama por sua atuação em 'Ainda Estou Aqui'.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

06 jan 2025 às 06:45

Publicado em 06 de Janeiro de 2025 às 06:45

Imagem BBC Brasil
Crédito: Reuters
Fernanda Torres foi destaque na noite da entrega dos prêmios do Globo de Ouro no domingo (5/1), tornando-se a primeira brasileira premiada, na categoria melhor atriz em filme de drama por sua atuação como Eunice Paiva no filme Ainda Estou Aqui.
A cerimônia em Los Angeles, na Califórnia, foi o primeiro grande evento com celebridades e estrelas no início da temporada de premiações do cinema, que deve culminar com a entrega dos prêmios do Oscar em 2 de março.
Atores, atrizes, diretores e produtores passaram pelo tradicional tapete vermelho na entrada do Beverly Hilton, que sediou a cerimônia de premiação.
Confira a seguir as principais imagens de destaque no tapete vermelho do Globo de Ouro.
Imagem BBC Brasil
Zoe Saldaña foi premiada como melhor atriz coadjuvante por sua atuação em 'Emilia Pérez' Crédito: Getty Images
Imagem BBC Brasil
Cynthia Erivo e Ariana Grande estrelaram 'Wicked' Crédito: Reuters
Imagem BBC Brasil
Zendaya estrelou dois filmes indicados ao Globo Crédito: Getty Images
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Demi Moore ganhou o prêmio de melhor atriz de comédia ou musical por sua atuação em 'A Substância' Crédito: Getty Images
Imagem BBC Brasil
Angelina Jolie foi indicada por sua interpretação da cantora de ópera Maria Callas Crédito: Getty Images
Imagem BBC Brasil
Daniel Craig, estrela de James Bond foi indicado por sua atuação no drama romântico 'Queer' Crédito: Getty Images
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Viola Davis recebeu este ano o Prêmio Cecil B DeMille, pela notável contribuição ao cinema Crédito: Getty Images
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A atriz britânica Kate Winslet teve duas indicações na premiação deste ano Crédito: Getty Images
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Estrela de Hit Man, Glen Powell posou para fotos Crédito: Getty Images
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Jesse Plemons, fotografado com sua esposa Kirsten Dunst, foi indicado como melhor ator coadjuvante Crédito: Getty Images
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'O Brutalista' ganhou três prêmios no total, embora Felicity Jones tenha perdido o prêmio de melhor atriz coadjuvante Crédito: Getty Images
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Seu colega de elenco, Adrien Brody, ganhou o prêmio de melhor ator e é considerado um forte candidato ao Oscar em março Crédito: Getty Images
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Selena Gomez não apareceu no tapete vermelho, mas foi vista depois no evento com o noivo Benny Blanco Crédito: Getty Images
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Pamela Anderson foi indicada por seu papel em 'The Last Showgirl' Crédito: Getty Images
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Jean Smart foi eleita a melhor atriz principal de comédia de TV por seu papel em 'Hacks' Crédito: Getty Images
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A comediante e atriz norte-americana Mindy Kaling usou um vestido dourado brilhante e apresentou uma categoria durante a cerimônia Crédito: Getty Images
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Outro vestido dourado foi o de Cate Blanchett, indicada por seu papel na série de TV 'Disclaimer' Crédito: Getty Images
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Liza Colón-Zayas foi indicada como melhor atriz coadjuvante de TV Crédito: Getty Images
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Nicole Kidman foi indicada como melhor atriz de drama por seu papel no drama erótico 'Babygirl' Crédito: Getty Images
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Ali Wong ganhou o prêmio de melhor performance de comédia stand-up na TV por 'Single Lady' Crédito: Reuters
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Jeremy Strong, de 'Sucession', foi indicado por seu papel como o mentor de Donald Trump, Roy Cohn, em 'O Aprendiz' Crédito: Getty Images
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Allison Janney recebeu indicação de melhor atriz coadjuvante por seu papel na série de TV 'A Diplomata' Crédito: Getty Images
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Kerry Washington foi uma das apresentadoras Crédito: Getty Images
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O ator e escritor escocês Richard Gadd foi indicado por sua série 'Bebê Rena' da Netflix Crédito: Getty Images
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Jessica Gunning, que atuou com Gadd, foi eleita melhor atriz coadjuvante de TV Crédito: Getty Images
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Outros indicados nas categorias de TV incluem o irlandês Andrew Scott Crédito: Getty Images
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A atriz Glenn Close usou um vestido preto rabiscado com caligrafia branca Crédito: Getty Images
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Aunjanue Ellis-Taylor, atriz e produtora cinematográfica norte-americana Crédito: Getty Images
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Kathy Bates foi indicada na categoria drama de TV por sua atuação em 'Matlock' Crédito: Getty Images
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O ator Gary Oldman foi indicado na categoria ator de drama de TV Crédito: Getty Images

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