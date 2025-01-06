Globo de Ouro 2025: Fernanda Torres e outras estrelas nas imagens do tapete vermelho

Fernanda Torres foi destaque na noite da entrega dos prêmios do Globo de Ouro no domingo (5/1), tornando-se a primeira brasileira premiada, na categoria melhor atriz em filme de drama por sua atuação como Eunice Paiva no filme Ainda Estou Aqui.
A cerimônia em Los Angeles, na Califórnia, foi o primeiro grande evento com celebridades e estrelas no início da temporada de premiações do cinema, que deve culminar com a entrega dos prêmios do Oscar em 2 de março.
Atores, atrizes, diretores e produtores passaram pelo tradicional tapete vermelho na entrada do Beverly Hilton, que sediou a cerimônia de premiação.
Confira a seguir as principais imagens de destaque no tapete vermelho do Globo de Ouro.
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