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Gisèle Pelicot: marido que dopou esposa para ser estuprada é condenado

As sentenças dos outros homens 50 homens acusados de estuprar Gisèle Pelicot por intermédio do marido estão sendo anunciadas.

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 07:44

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

19 dez 2024 às 07:44
Imagem BBC Brasil
Gisèle Pelicot renunciou ao seu direito ao anonimato, dizendo que queria fazer com que a "vergonha trocasse de lado", da vítima para o estuprador Crédito: CHRISTOPHE SIMON/AFP via Getty Images
Dominique Pelicot, de 72 anos, foi condenado nesta quinta-feira (19/12) a 20 anos de prisão pela acusação de drogar a ex-mulher, Gisèle Pelicot, e recrutar estranhos para estuprá-la durante anos.
As sentenças dos outros 50 homens acusados de estuprar Gisèle Pelicot por intermédio do marido estão sendo anunciadas nesta quinta-feira (19/12) no tribunal em Avignon, na França.
Gisèle apoiou a cabeça na parede do tribunal enquanto o ex-marido era condenado, ao mesmo tempo em que sua família o observava e sussurrava entre si.
Ela renunciou ao seu direito ao anonimato, dizendo que queria fazer com que a "vergonha trocasse de lado", da vítima para o estuprador.
Este texto está sendo atualizado e será republicado conforme mais informações sobre o julgamento sejam divulgadas.

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