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Estados Unidos

Georgia e Florida podem ter recontagem de votos; Trump critica

O presidente dos Estados Unidos fez a crítica por meio da sua conta no Twitter

Publicado em 11 de Novembro de 2018 às 18:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2018 às 18:26
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Reprodução
Três cargos políticos de alto nível no sul dos Estados Unidos ainda não têm vencedores claros, dias após as eleições de terça-feira. As corridas para ocupar as cadeiras de governador na Geórgia e na Flórida, assim como uma cadeira no Senado dos EUA pela Flórida, estão perto ou nos limites para acionar cláusulas de recontagem.
O presidente norte-americano, Donald Trump, criticou os democratas envolvidos nas disputas. "Estão tentando ROUBAR (sic) dois importantes resultados eleitorais na Flórida! Estamos acompanhando de perto", escreveu o mandatário em sua conta oficial no Twitter.
Governador da Florida
Apesar de um dos candidatos ter admitido a derrota na noite da eleição, a corrida do governador da Flórida se apertou em uma margem que poderia exigir uma recontagem.
O ex-deputado republicano Ron DeSantis lidera em 0,47 ponto porcentual, uma margem que exigiria uma recontagem, de acordo com a lei da Flórida. A recontagem é obrigatória se a margem do candidato vencedor for inferior a 0,5 ponto porcentual quando a primeira contagem não oficial for verificada no sábado pelo secretário de estado da Flórida.
O democrata Andrew Gillum, prefeito de Tallahassee, estava cerca de 1 ponto porcentual, ou menos de 80 mil votos, atrás de DeSantis quando reconheceu a derrota na terça-feira. Como a diferença de votos diminuiu, Gillum disse que queria ver todos os votos contados, indicando que ele não iria ficar no caminho de uma recontagem.
DeSantis ficou fora da disputa retórica, dizendo que estava trabalhando em planos para assumir o cargo em janeiro.
Senado da Flórida

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