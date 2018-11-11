Georgia e Florida podem ter recontagem de votos; Trump critica

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Reprodução

Três cargos políticos de alto nível no sul dos Estados Unidos ainda não têm vencedores claros, dias após as eleições de terça-feira. As corridas para ocupar as cadeiras de governador na Geórgia e na Flórida, assim como uma cadeira no Senado dos EUA pela Flórida, estão perto ou nos limites para acionar cláusulas de recontagem.

O presidente norte-americano, Donald Trump, criticou os democratas envolvidos nas disputas. "Estão tentando ROUBAR (sic) dois importantes resultados eleitorais na Flórida! Estamos acompanhando de perto", escreveu o mandatário em sua conta oficial no Twitter.

Governador da Florida

Apesar de um dos candidatos ter admitido a derrota na noite da eleição, a corrida do governador da Flórida se apertou em uma margem que poderia exigir uma recontagem.

O ex-deputado republicano Ron DeSantis lidera em 0,47 ponto porcentual, uma margem que exigiria uma recontagem, de acordo com a lei da Flórida. A recontagem é obrigatória se a margem do candidato vencedor for inferior a 0,5 ponto porcentual quando a primeira contagem não oficial for verificada no sábado pelo secretário de estado da Flórida.

O democrata Andrew Gillum, prefeito de Tallahassee, estava cerca de 1 ponto porcentual, ou menos de 80 mil votos, atrás de DeSantis quando reconheceu a derrota na terça-feira. Como a diferença de votos diminuiu, Gillum disse que queria ver todos os votos contados, indicando que ele não iria ficar no caminho de uma recontagem.

DeSantis ficou fora da disputa retórica, dizendo que estava trabalhando em planos para assumir o cargo em janeiro.