Gêmeos idênticos vão se casar com gêmeas idênticas e morar juntos

Da esquerda para a direita: Krissie Bevier, Zack Lewan, Kassie Bevier e Nick Lewan Crédito: Facebook / Zack Lewan

As gêmeas Krissie e Kassie Bevier vão se casar, respectivamente, com os gêmeos Zack e Nick Lewan em Michigan, nos Estados Unidos, nos dias três e quatro desta semana. Os casais planejam morar juntos em um apartamento de dois quartos na cidade de Fenton.

Kassie e Nick - o primeiro casal a se encontrar - explicam que o caso, um tanto incomum, começou em uma aula de Psicologia da Grand Valley State University, onde os quatro se formaram. "O professor perguntou: 'há gêmeos na aula? Nós vamos falar sobre gêmeos', e Nick e eu levantamos a mão", disse a jovem, de 24 anos, ao jornal local MLive.

A partir daí, os dois começaram a conversar e a moça convidou Nick para ir à igreja num domingo de manhã. O rapaz aceitou e ambos levaram seus irmãos, que um tempo depois também iniciaram uma relação. "Há uma mulher em nossa igreja que dizia para mim e minha irmã: 'vocês só precisam se casar com esses gêmeos e conseguirem um duplex'. Era uma história engraçada, mas acabou se tornando realidade", recorda Krissie.

Cerca de dois anos se passaram desde o episódio e os quatro estão prontos para o matrimônio. Eles confessam que não cogitaram fazer uma cerimônia compartilhada, mas decidiram trocar alianças em datas próximas e fazer uma festa conjunta, porque o público convidado é parecido.