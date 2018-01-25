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Família em risco

Gêmeos de casal gay têm status de cidadania diferente nos EUA

Governo dos EUA nega cidadania a um dos bebês concebido com o DNA do pai estrangeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 10:50

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 10:50

Família em risco. Andrew e Elad Dvash-Banks com os filhos: gêmeos do casal têm status diferentes e apenas um deles é cidadão dos Estados Unidos Crédito: Reprodução/Facebook
Aiden e Ethan Dvash-Banks são irmãos gêmeos e nasceram com quatro minutos de diferença. No entanto, perante a lei dos EUA, seus status são diferentes. Aiden é cidadão americano, enquanto Ethan é considerado um imigrante ilegal. O caso dos gêmeos, concebidos em barriga de aluguel utilizando o sêmen de seus dois pais legais  um cidadão americano e seu marido israelense  levantou uma discussão sobre dramas enfrentados por famílias de imigrantes LGBT, mesmo anos após a legalização do casamento homossexual nos EUA. O casal entrou com uma ação desafiando a política que, segundo eles, discrimina cidadãos homossexuais ao negar cidadania aos filhos de casais gays com base em laços sanguíneos.
Andrew Dvash-Banks e seu marido, Elad, se conheceram numa festa em Tel Aviv há dez anos, e se casaram no Canadá, quando o casamento gay ainda era ilegal nos EUA. Os gêmeos nasceram no país vizinho em 2016 e, de acordo com a ação, deveriam ter direito à cidadania, uma vez que ambos têm um pai americano. O governo, no entanto, determinou que Ethan, que carrega o DNA de seu pai israelense, não pode ser considerado um cidadão.
 A mensagem é que não há igualdade e que sua família tem menos importância que as outras  afirma Andrew.  Meu filho foi prejudicado pelo governo. Estamos lutando para proteger nossa família.
De acordo com o advogado do casal, o consulado americano em Toronto os informou de que seria necessário realizar testes de paternidade. Após os testes de DNA provarem quem era o pai de cada um dos bebês, eles receberam o passaporte de Aiden, e uma carta informando que o requerimento de Ethan havia sido negado.
 O Departamento de Estado está tratando casais homossexuais como se eles não fossem casados e está marginalizando seus filhos  diz Aaron Morris, diretor-executivo da ONG Immigration Equality e advogado do casal.  Retirar a cidadania de uma criança é uma das coisas mais hediondas que o governo pode fazer.

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