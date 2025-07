Mundo

Gaza enfrenta 'pior cenário possível de fome', diz órgão de segurança alimentar ligado à ONU

Apesar da gravidade, o novo alerta não representa uma declaração formal de fome em Gaza

'Fui acusada de sequestrar minhas filhas': a reviravolta do caso Raquel Cantarelli, brasileira sem contato com as crianças há dois anos

Líderes da ONU pedem cessar-fogo imediato e mais ajuda humanitária

O que mais diz o relatório da IPC?

O que é necessário para que uma crise alimentar seja classificada como fome?

Jean-Raphael Poitou, diretor do programa para o Oriente Médio da ONG Ação Contra a Fome, também ouvido pela AFP, afirmou que os deslocamentos forçados ordenados pelo Exército israelense e as restrições de movimento nas áreas mais afetadas "complicam enormemente" a situação.>

'Estamos facilitando a entrada de ajuda'

O ministro disse ainda que corredores humanitários foram abertos e mencionou as pausas táticas anunciadas no fim de semana, entre 10h e 20h, para que os caminhões distribuíssem a ajuda com segurança. Também citou lançamentos aéreos de alimentos realizados no sábado e afirmou: "Não há rota que não estejamos utilizando.">