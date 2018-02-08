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Inusitado

Garotinho fica preso em máquina de capturar bichinhos de pelúcia

Ele conseguiu o 'feito' através de uma pequena entrada e precisou ser resgatado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2018 às 19:57

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 19:57

Garotinho ficou preso em máquina para pegar bichinhos de pelúcia Crédito: Titusville Fire and Emergency Services | Facebook
Quem nunca quis pegar um bichinho de pelúcia naquelas máquinas de 'capturar' bichinhos de pelúcia que existem em diversos fliperamas e shoppings? Um garotinho chamado Mason parece ter levado essa vontade a um outro nível.
Ele utilizou uma pequena abertura que havia em uma máquina para entrar dentro dela. Na hora de sair, porém, encontrou obstáculos. Por sorte, havia um funcionário do departamento de emergências da cidade durante sua folga no local, e o garotinho foi socorrido rapidamente, em menos de cinco minutos.
"Nesta tarde, o pequeno Mason estava curtindo algumas guloseimas e decidiu que queria um bichinho de pelúcia. Ele queria tanto que entrou dentro do jogo para conseguir o brinquedo! Felizmente ele não entrou em apuros, já que um de nossos tenentes estava no local fora do expediente e ajudou na situação", escreveu o departamento de fogo e emergência da cidade de Titusville, na Flórida,
Estados Unidos
.
"O operador Lane e o bombeiro George foram capazes de tirar Mason de lá rapidamente e com o mínimo de dano à maquina. Nós amamos um final feliz e estamos contentes que tudo funcionou", complementaram.

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