Garotinho fica preso em máquina de capturar bichinhos de pelúcia

Garotinho ficou preso em máquina para pegar bichinhos de pelúcia Crédito: Titusville Fire and Emergency Services | Facebook

Quem nunca quis pegar um bichinho de pelúcia naquelas máquinas de 'capturar' bichinhos de pelúcia que existem em diversos fliperamas e shoppings? Um garotinho chamado Mason parece ter levado essa vontade a um outro nível.

Ele utilizou uma pequena abertura que havia em uma máquina para entrar dentro dela. Na hora de sair, porém, encontrou obstáculos. Por sorte, havia um funcionário do departamento de emergências da cidade durante sua folga no local, e o garotinho foi socorrido rapidamente, em menos de cinco minutos.

"Nesta tarde, o pequeno Mason estava curtindo algumas guloseimas e decidiu que queria um bichinho de pelúcia. Ele queria tanto que entrou dentro do jogo para conseguir o brinquedo! Felizmente ele não entrou em apuros, já que um de nossos tenentes estava no local fora do expediente e ajudou na situação", escreveu o departamento de fogo e emergência da cidade de Titusville, na Flórida,

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