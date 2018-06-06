Garotinho de oito anos ajuda senhora a subir escada e vídeo viraliza

Idosa agradeceu o menino com um afetuoso abraço (imagem ilustrativa) Crédito: Pixabay/@unclelkt

Um garotinho de oito anos viralizou nas redes sociais na última terça-feira, 29, após ser gravado ajudando uma senhorinha a subir um lance de escadas em Milledgeville, nos Estados Unidos.

Maurice Adams Jr. não hesitou ao ver a idosa, que andava com o auxílio de um andador, e fez sua mãe parar o carro para poder ajudá-la. Após concluir a tarefa, ganhou um abraço como recompensa e entrou de volta no carro para seguir o seu caminho.

O menino não sabia, mas estava sendo gravado por Riley Duncan, um rapaz que postou o vídeo em seu Facebook. Agradeço a Deus por nossa juventude, escreveu Riley.