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Solidariedade

Garotinho de oito anos ajuda senhora a subir escada e vídeo viraliza

Maurice Adams Jr. teve seu gesto de solidariedade gravado sem saber

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 10:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2018 às 10:19
Idosa agradeceu o menino com um afetuoso abraço (imagem ilustrativa) Crédito: Pixabay/@unclelkt
Um garotinho de oito anos viralizou nas redes sociais na última terça-feira, 29, após ser gravado ajudando uma senhorinha a subir um lance de escadas em Milledgeville, nos Estados Unidos.
Maurice Adams Jr. não hesitou ao ver a idosa, que andava com o auxílio de um andador, e fez sua mãe parar o carro para poder ajudá-la. Após concluir a tarefa, ganhou um abraço como recompensa e entrou de volta no carro para seguir o seu caminho.
O menino não sabia, mas estava sendo gravado por Riley Duncan, um rapaz que postou o vídeo em seu Facebook. Agradeço a Deus por nossa juventude, escreveu Riley.
O sucesso da gravação fez com que o rapaz entrasse em contato com Contrica Hill, mãe de Maurice Adams Jr. A CBS News informou que os dois planejam se encontrar em breve.
Confira o vídeo clicando aqui.

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