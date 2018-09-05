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Filhotes

Galinhas ajudam idosos a combater a solidão em casas de repouso

Grupo beneficente ofereceu filhotes a cinco instituições em Manchester
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2018 às 10:11

Publicado em 05 de Setembro de 2018 às 10:11

Para espantar a solidão, idosa cuida de filhotinho em casa de repouso Crédito: Facebook/Crossroads Together
A solidão pode ser prejudicial para qualquer pessoa. Alguns indivíduos chegam a desenvolver doenças como depressão e ansiedade. E se a pessoa se muda para uma casa de repouso, apesar de outros idosos dividirem o mesmo espaço, fica cada vez mais fácil ficar isolado.
A Crossroads Together, uma instituição beneficente sediada em Manchester decidiu oferecer galinhas a instituições que cuidam de pessoas na terceira idade. Os residentes cuidarão dos filhotes, garantindo que sejam alimentados e monitorando a saúde dos bichinhos.
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"Nós já vimos as notícias sobre o número de pessoas mais velhas que passam semanas sem ver ninguém e fiquei muito feliz de ver tantas iniciativas implementadas para combater o isolamento social", afirma Paul Parlby, diretor-executivo da Crossroads Together.
Na população idosa, a depressão e o isolamento social são problemas tão graves que podem levar ao suicídio. O objetivo da Crossroads Together é fazer com que aqueles que estão nas casas de repouso possam ganhar uma nova perspectiva de vida, se sentirem úteis e amados novamente.
"Foi maravilhoso o envolvimento dos nossos residentes com os pintinhos desde que chegaram. Mal podemos esperar para recolher nossos primeiros ovos. É brilhante ver o interesse dos idosos e como se envolvem com os cuidados dos bichinhos", comemora Francesca Hawley, gerente de uma das casas de repouso contemplada com a iniciativa.

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