Fuzil AR-15 é prêmio de rifa para ajudar time infantil nos EUA

Peça de publicidade anuncia a rifa Crédito: Facebook

Um fuzil AR-15 é o prêmio para uma rifa que pretende ajudar financeiramente um time de baseball formado por crianças entre 7 e 9 anos de uma escola na cidade de Neosho, centro-oeste dos Estados Unidos. A arma de guerra, mesma utilizada pelo autor do ataque a tiros que deixou 17 pessoas mortas em uma escola da Flórida na última quarta-feira (14), não é considerada um objeto fora do comum para financiar um time infantil, de acordo com o treinador do time, Levi Patterson. Ao jornal "Kansas City", ele afirmou que deseja transformar a campanha em "algo positivo".

A rifa, que envolve diretamente as crianças ao torná-las vendedoras e promotoras da campanha, foi iniciada antes do ataque na Flórida, de acordo com Patterson. O prêmio foi concedido pelo pai de um dos jovens jogadores, co-fundador de uma fornecedora de armas na cidade. Segundo o treinador, o massacre em Parkland, no primeiro momento, fez que ele pensasse em reconsiderar a rifa, possiblidade logo reconsiderada. Sobre isso, Patterson deu uma breve declaração após ser alvo de diversos críticos nas redes sociais.

"Eu os aplaudo por lutarem pelo que acreditam. Apenas acho que têm uma visão desse tipo específico de arma que é diferente do que temos por aqui", afirmou ao "Kansas City".

O treinador fez questão de ressaltar na internet que nenhuma criança seria obrigada a participar da rifa, caso não se sentisse à vontade, nem que a ação faz parte de alguma plataforma política. Ainda assim, a atitude causou furor em várias pessoas: "Vocês são surdos? Uma AR-15 mata 17 pessoas e vocês rifam armas para esporte infantil?", questionou uma pessoa. Em resposta, Patterson defendeu a rifa e lembrou o ataque na Flórida: "Rifas de armas acontecem há anos. O mau sempre existiu e para sempre existirá. Nossos corações ficam partidos por aqueles envolvidos, e não tomamos (o ataque) com leveza".