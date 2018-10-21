Furacão Willa ganha força na costa mexicana

Um furacão recém-formado está ganhando força rapidamente a partir da costa do Pacífico no México. Meteorologistas acreditam que o fenômeno possa chegar à categoria 4 antes de atingir, no meio da semana, o litoral entre as cidades de Puerto Vallarta e Mazatlan.
Na manhã deste domingo, o furacão Willa estava localizado a cerca de 390 quilômetros da cidade portuária de Manzanillo. Os ventos chegavam a 140 quilômetros por hora.
De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o Willa pode se tornar um grande furacão até a segunda-feira e chegar atingir o litoral na noite de terça.
Ao mesmo tempo, a tempestade tropical Vicente, mais ao sul, parece ser uma ameaça menor. Ela pode atingir a costa central do Pacífico mais tarde na terça-feira. Ela está localizada há 185 quilômetros de Puerto Angel com ventos de 85 quilômetros por hora.