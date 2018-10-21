Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Furacão Willa ganha força na costa mexicana
Mundo

Furacão Willa ganha força na costa mexicana

Na manhã deste domingo, o furacão Willa estava localizado a cerca de 390 quilômetros da cidade portuária de Manzanillo
Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Outubro de 2018 às 16:37

Um furacão recém-formado está ganhando força rapidamente a partir da costa do Pacífico no México. Meteorologistas acreditam que o fenômeno possa chegar à categoria 4 antes de atingir, no meio da semana, o litoral entre as cidades de Puerto Vallarta e Mazatlan.
Na manhã deste domingo, o furacão Willa estava localizado a cerca de 390 quilômetros da cidade portuária de Manzanillo. Os ventos chegavam a 140 quilômetros por hora.
De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o Willa pode se tornar um grande furacão até a segunda-feira e chegar atingir o litoral na noite de terça.
Ao mesmo tempo, a tempestade tropical Vicente, mais ao sul, parece ser uma ameaça menor. Ela pode atingir a costa central do Pacífico mais tarde na terça-feira. Ela está localizada há 185 quilômetros de Puerto Angel com ventos de 85 quilômetros por hora.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados