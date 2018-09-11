Furacão Florence ameaça costa leste dos EUA e governo ordena saída

Florence tem potencial para provocar grandes inundações em diversas áreas da costa leste já alagadas pelas fortes chuvas, e pode ser a tempestade mais violenta a atingir a região em várias décadas Crédito: Reprodução/Pixabay

O furacão Florence avança nesta terça-feira (11), com ventos de mais de 220 km/h em direção à costa leste dos EUA, onde as autoridades ordenaram que mais de 1 milhão de pessoas abandonem suas casas.

Os moradores começaram a deixar a região com a aproximação do furacão de categoria 4 da costa americana do Atlântico, onde deve tocar a terra entre quinta e sexta-feira. "Esta é uma das piores tempestades que afetará a costa leste em muitos anos", escreveu o presidente dos EUA, Donald Trump, em sua conta no Twitter. "Preparem-se, tenham cuidado e fiquem seguros.

Florence tem potencial para provocar grandes inundações em diversas áreas da costa leste já alagadas pelas fortes chuvas, e pode ser a tempestade mais violenta a atingir a região em várias décadas.

Às 9h (6h em Brasília), o fenômeno estava 660 km ao sul das Bermudas. O olho de Florence deve passar por Bermudas e Bahamas entre quarta e quinta-feira, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC), com sede em Miami.

Os meteorologistas preveem que o furacão ganhará força entre esta tarde e quarta-feira, com um deslocamento para oeste-noroeste a 20 km/h. "Prevemos um maior fortalecimento e espera-se que Florence seja um furacão de grande intensidade e extremamente perigoso ao longo de quinta-feira", indicou o NHC em comunicado.

ALERTAS

O governador da Carolina do Sul, Henry McMaster, ordenou que 1 milhão de moradores abandonem suas residências antes de quinta-feira. As escolas de 26 dos 46 condados do Estado permanecerão fechadas. "Este é um furacão de verdade", disse McMaster. "As saídas são inconvenientes, mas não queremos arriscar uma só vida.

O governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, ordenou a saída dos moradores das Outer Banks, barreiras de ilhas muito procuradas por turistas, e de áreas do condado de Dare. "Aqui na Carolina do Norte estamos nos preparando para um golpe forte", disse ele, acrescentando que o Estado está levando o furacão Florence "muito a sério" e pediu aos cidadãos que façam o mesmo.

O presidente da assembleia do condado de Dare, Robert Woodward, prevê chuvas de entre 380 e 500 milímetros. "Nunca vimos uma tempestade deste tipo se aproximando", disse. Os Estados da Carolina do Norte e do Sul, assim como a Virgínia, se declararam em emergência para acelerar os planos de contingência.

O governo da Virgínia espera "inundações catastróficas, ventos fortes e possíveis cortes amplos de energia elétrica". As autoridades afirmaram que 245 mil pessoas que vivem perto da costa devem deixar suas casas.

PREPARATIVOS

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Divulgação / Lance

Trump declarou emergência nos Estados ameaçados, o que permite o envio de ajuda federal. Fortes chuvas no fim de semana na região de Washington já provocaram inundações em Alexandria, Virgínia, e o Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de inundações para parte do Rio Potomac. declarou emergência nos Estados ameaçados, o que permite o envio de ajuda federal. Fortes chuvas no fim de semana na região de Washington já provocaram inundações em Alexandria, Virgínia, e o Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de inundações para parte do Rio Potomac.

Em Charleston, uma antiga cidade portuária da Carolina do Sul, os moradores se preparam para encher sacos de areia e comprar mantimentos antes do início do grande deslocamento. John Johnson, gerente de uma serralheria no centro, disse que a corrida por baterias, lanternas, cobertores de plástico e sacos de areia começou na sexta-feira.