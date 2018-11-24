Funcionários da Amazon na Europa protestam durante a Black Friday

Black Friday Crédito: Reprodução

Amazon na Europa protestaram contra as condições de trabalho nos depósitos da empresa, alguns usando o slogan "não somos robôs", em outro desafio para a maior varejista on-line do mundo que se prepara para o Natal, a época mais movimentada do ano. Empregados na Alemanha, Espanha e França abandonaram o trabalho nos centros de atendimento e distribuição da varejista em plena Black Friday, um dos mais movimentados dias de compras on-line do ano. Na Itália e no Reino Unido, os empregados protestaram em várias instalações, segundo a Bloomberg Law. Os funcionários danaprotestaram contra as condições de trabalho nos depósitos da empresa, alguns usando o slogan "não somos robôs", em outro desafio para a maior varejista on-line do mundo que se prepara para o, a época mais movimentada do ano. Empregados na Alemanha, Espanha e França abandonaram o trabalho nos centros de atendimento e distribuição da varejista em plena, um dos mais movimentados dias de compras on-line do ano. Nae no, os empregados protestaram em várias instalações, segundo a Bloomberg Law.

Espanha, trabalhadores da unidade de San Fernando de Henares, na região metropolitana de Madri, planejaram uma greve de dois dias na sexta e no sábado. Essa instalação emprega 1.800 trabalhadores e foi a última em greve durante o Amazon Prime Day, outro grande dia de compras para a empresa que acontece em maio, informou a UNI Global Union. No Reino Unido, cerca de 500 trabalhadores protestaram em cinco armazéns da Amazon, de acordo com o sindicato GMB. A adesão ao sindicato entre os funcionários da Amazon, no entanto, é pequena, disse o oficial nacional Mick Rix. Imagens nas redes sociais mostraram pequenos grupos de pessoas reunidas com banners do sindicato. Mais de 600 trabalhadores alemães nas instalações da empresa em Bad Hersfeld cruzaram os braços na manhã de sexta-feira, horário local. Na, trabalhadores da unidade de San Fernando de Henares, na região metropolitana de Madri, planejaram uma greve de dois dias na sexta e no sábado. Essa instalação emprega 1.800 trabalhadores e foi a última em greve durante o Amazon Prime Day, outro grande dia de compras para a empresa que acontece em maio, informou a UNI Global Union. No Reino Unido, cerca de 500 trabalhadores protestaram em cinco armazéns da Amazon, de acordo com o sindicato GMB. A adesão ao sindicato entre os funcionários da Amazon, no entanto, é pequena, disse o oficial nacional Mick Rix. Imagens nas redes sociais mostraram pequenos grupos de pessoas reunidas com banners do sindicato.

O que estamos dizendo é: Jeff Bezos, você é o homem mais rico do mundo, você tem a riqueza e a capacidade de garantir que seus funcionários sejam tratados com respeito e dignidade, disse Rix. Você, como o homem mais rico do mundo, prefere gastar sua riqueza em viagens espaciais, e não nas pessoas que criam sua riqueza.

A Alemanha e o Reino Unido estão entre os maiores mercados internacionais da Amazon, respondendo por mais de US$ 27 bilhões em vendas, em 2017. Os alemães devem comprar cerca de 2,4 bilhões de euros (US$ 2,7 bilhões) em produtos na Black Friday e Cyber Monday, um aumento de cerca de 15% sobre o ano passado. A Amazon não divulga os totais de vendas para a Espanha.

No início desta semana, a empresa disse que compartilhava dados de clientes com parceiros não reveladas, um passo em falso na privacidade no principal período de compras de fim de ano. Na sexta-feira, Amazon disse que as manifestações na Europa não interromperam as operações e contestou o nível de participação de protesto reivindicado por alguns sindicatos. A empresa investiu  27 bilhões e criou mais de 75 mil empregos permanentes na Europa desde 2010, disse em um e-mail.

São bons empregos com remuneração altamente competitiva, benefícios completos e programas de treinamento inovadores, disse a empresa. Nós fornecemos condições de trabalho seguras e positivas, e encorajamos qualquer pessoa a vir ver por si mesmo, fazendo um tour em um de nossos centros de atendimento.

EUA, já que muitos de seus funcionários recebem ajuda do governo para necessidades básicas, como alimentação e saúde, apesar de ser uma das empresas mais valiosas do mundo, dirigida pelo diretor executivo Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo. A empresa tentou responder às críticas de outubro ao anunciar que todos os trabalhadores dos armazéns dos EUA receberiam pelo menos US$ 15 por hora, embora a empresa também tenha eliminado alguns prêmios e bônus em ações de funcionários. A Amazon tornou-se um símbolo de desigualdade de riqueza e bem-estar corporativo nos, já que muitos de seus funcionários recebem ajuda do governo para necessidades básicas, como alimentação e saúde, apesar de ser uma das empresas mais valiosas do mundo, dirigida pelo diretor executivo Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo. A empresa tentou responder às críticas de outubro ao anunciar que todos os trabalhadores dos armazéns dos EUA receberiam pelo menos US$ 15 por hora, embora a empresa também tenha eliminado alguns prêmios e bônus em ações de funcionários.