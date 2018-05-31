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ECONOMIA

França trabalha com Alemanha e UE por resposta 'firme e única' contra tarifas

O presidente francês está 'extremamente mobilizado' na resposta a ser dada aos EUA

Publicado em 31 de Maio de 2018 às 18:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2018 às 18:35
Macron já havia pedido a Donald Trump a isenção permanente das tarifas de importação Crédito: Reprodução/Web
O governo da França está trabalhando com a Alemanha e as autoridades da União Europeia uma "resposta firme e única" contra a imposição de tarifas de importação de aço e alumínio pelos Estados Unidos, de acordo com um conselheiro próximo ao presidente Emmanuel Macron.
Segundo a fonte, Macron está "extremamente mobilizado" na resposta a ser dada aos EUA. O presidente francês já havia pedido ao seu homólogo americano, Donald Trump, no mês passado a isenção permanente das tarifas de importação.
Anunciada nesta quinta-feira pela manhã, a medida volta a impor barreira tarifária de 25% sobre as importações de aço e 10% sobre as de alumínio. Além da UE, o México e o Canadá terão de pagar a alíquota para comercializar os seus produtos siderúrgicos em solo americano.
Ao reimpor as tarifas, Trump argumentou que os governos de Bruxelas e de seus vizinhos não apresentaram avanços para diminuir a venda de produtos siderúrgicos aos EUA, o que, segundo ele, ocorreu com o Brasil, a Argentina e a Austrália. O governo americano alegou necessidade de manter a segurança nacional ao impor as tarifas. Fonte: Associated Press.

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