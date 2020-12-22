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Após 48 horas

França anuncia reabertura parcial da fronteira com o Reino Unido

Mais de 40 países, de vários continentes, suspenderam as conexões com o Reino Unido por causa da proliferação de uma nova mutação do coronavírus

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 17:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2020 às 17:37
Números de infectados pelo novo coronavírus no interior do Espírito Santo aumentou, de acordo com os novos índices divulgados pelo Governo do Estado
Mais de 40 países, de vários continentes, suspenderam as conexões aéreas, ferroviárias e marítimas com o Reino Unido por causa da proliferação de uma nova mutação do coronavírus Crédito: Pixabay
O Reino Unido e a França chegaram a um acordo nesta terça (22) sobre a situação das fronteiras, anunciou o ministro dos transportes britânico, Grant Shapps.
A França autorizou, a partir de quarta (23), o retorno a partir do Reino Unido de franceses e pessoas que residem na França, com a apresentação de um teste de Covid-19 negativo feito nas 72 horas anteriores. Também estão autorizadas viagens essenciais.
Desde domingo (20), mais de 40 países, de vários continentes, suspenderam as conexões aéreas, ferroviárias e marítimas com o Reino Unido por causa da proliferação de uma nova mutação do coronavírus, que tem se mostrado com maior poder de contágio.
Com as fronteiras fechadas, mercadorias não podiam entrar nem sair do Reino Unido para o resto da Europa. Quem tinha planos de viagem também ficou preso na ilha.
"Bom progresso hoje e acordo com o governo francês sobre as fronteiras", disse Shapps em uma rede social. Ele acrescentou que novas informações sobre o trânsito dos caminhões parados serão divulgadas nas próximas horas. O fluxo deve voltar a partir da meia-noite desta terça.
A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, havia recomendado que os países do bloco retomassem as conexões com o Reino Unido para viagens essenciais e que buscassem formas de evitar a ruptura nas redes de abastecimento.
Os países do bloco têm a última palavra sobre o controle de suas fronteiras. Eles estão dispostos a receber seus cidadãos presos no Reino Unido, mas querem impedir qualquer viagem que não seja essencial.

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