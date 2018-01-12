Foto de 'menino congelado' viraliza na web e abre espaço para debate

O estudante Wang Fuman chegou à escola com os cabelos cobertos por gelo Crédito: Reprodução

Um menino chinês ficou conhecido na web como "frost boy" (menino congelado) depois que uma foto dele mostrando seus cabelos cobertos por gelo viralizou nas redes sociais. A imagem abriu espaço para um debate sobre a pobreza na China, diante das condições de vida pelas quais passam as crianças que vivem nas áreas rurais. O pequeno Wang Fuman ficou naquele estado após andar por quatro horas para chegar à escola primária onde estuda, no sudoeste da província de Yunnan, enfrentando os 9 graus negativos que fazia.

Embora tenha checado com muita neve sobre a cabeça, o estudante amenizou a jornada para chegar à escola.

"A jornada para a escola é fria, mas não é difícil!", disse ao jornal "The Paper", baseado em Xangai. "Eu quero ser um policial para lutar contra os bandidos", afirmou Wang.

De acordo com a agência de notícias estatal "China News Service", a professora que tirou a foto disse que o aluno costuma levar mais de uma hora para atravessar os 4,5 quilômetros que separam a casa dele da escola. Outras imagens compartilhadas nas redes mostram as mãos do menino enrugadas e inchadas.

O reflexo da pobreza evidenciado na imagem, divulgada pelo diretor da unidade, serviu para gerar uma discussão sobre a situação em que vivem as crianças. Segundo dados oficiais de 2016, cerca de 43,3 milhões de residentes rurais ainda viviam abaixo da linha de pobreza do país de 2,3 mil yuans (cerca de R$ 1,1 mil) por ano, no país de 1,4 bilhões de pessoas.

A situação de crianças como Wang, cujos pais trabalham em cidades, enquanto seus filhos ficam para trás na vila com irmãos e avós, tem sido muito discutida nos últimos anos.

"Ainda não fizemos o trabalho suficiente para ajudar os pobres", disse um internauta na rede social chinesa Weibo. Outro usuário observou: "A China tem muitas crianças assim".

O trabalho para diminuir a pobreza tem sido uma das iniciativas do presidente chinês Xi Jinping desde que assumiu o cargo em 2012. Com a intenção de estabeler uma "sociedade moderadamente próspera", Xi prometeu erradicar a pobreza rural até 2020.