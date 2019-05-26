Forte terremoto no Alto Amazonas deixa mortos e feridos no Peru

Forte terremoto no Peru causou danos às cidades Crédito: Reprodução/Twitter

Um terremoto com magnitude preliminar de 8,0 graus foi detectado no Alto Amazonas do Peru no início da manhã deste domingo, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O terremoto teria tido uma profundidade de 110 quilômetros e ocorrido às 2h41 no horário local(4h41 de Brasília), a 80 quilômetros a sudoeste do distrito de Lagunas. O Instituto Geofísico do Peru diz que a magnitude foi de 7,5 graus e a profundidade, de 141 quilômetros.

As primeiras informações dão conta de pelo menos 19 mortos e 200 feridos. As regiões mais afetadas foram as cidades de Ica, Lima e Chincha, mas os efeitos foram sentidos nos Andes e até na selva peruana, do outro lado da cordilheira

Em um tuíte, o presidente peruano Martín Vizcarra pediu calma e disse que autoridades estavam monitorando as áreas atingidas. O prefeito de Lagunas, Arri Pezo, disse à rádio local RPP que o terremoto foi sentido com muita força por lá, mas que não era possível se movimentar pela cidade por causa da escuridão. Na capital, Lima, pessoas correram de suas casas com medo.