Forças do novo governo da Síria são acusadas de matar centenas de civis; o que se sabe

As forças de segurança montaram postos de controle em Latakia, no litoral da Síria Crédito: EPA

O presidente interino da Síria, Ahmed Sharaa, pediu unidade nacional neste domingo (09/03) após dias de confrontos, nos quais foi relatado que as forças de segurança sírias teriam matado centenas de civis da minoria religiosa alauíta.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (SOHR, na sigla em inglês) — entidade sediada no Reino Unido que monitora os acontecimentos na Síria — disse que cerca de 745 civis foram mortos em cerca de 30 "massacres" contra alauítas na sexta-feira (07/03) e no sábado (08/03).

A BBC não conseguiu verificar essas alegações de forma independente.

"Devemos preservar a unidade nacional e a paz civil o máximo possível e, se Deus quiser, seremos capazes de viver juntos neste país", disse Sharaa de uma mesquita em Damasco.

O presidente disse em uma mensagem de vídeo que os acontecimentos fazem parte dos "desafios esperados" após a queda do regime de Assad.

Centenas de pessoas teriam fugido de suas casas nas províncias costeiras de Latakia e Tartus — reduto do presidente deposto Bashar al-Assad, que também pertence aos alauítas.

Mais de mil pessoas foram mortas nos últimos dois dias, disse o SOHR, na pior onda de violência na Síria desde que os rebeldes derrubaram o regime de Assad em dezembro.

Esse número inclui dezenas de tropas do governo e homens armados leais a Assad, que estão envolvidos em confrontos nas províncias costeiras de Latakia e Tartous desde quinta-feira (06/03).

Cerca de 125 membros das forças de segurança do governo lideradas por islâmicos e 148 combatentes pró-Assad foram mortos na violência, disse o SOHR.

Os alauítas, cuja seita é uma ramificação do islamismo xiita, representam cerca de 10% da população da Síria, que é majoritariamente muçulmana sunita.

Um porta-voz do ministério da Defesa da Síria disse à agência de notícias Sana do país que o governo havia restabelecido o controle após "ataques traiçoeiros" contra seu pessoal de segurança.

A violência deixou a comunidade alauíta em "estado de horror", disse um ativista da cidade à BBC na sexta-feira, com centenas de pessoas supostamente fugindo das áreas afetadas.

Grandes multidões buscaram refúgio em uma base militar russa em Hmeimim, em Latakia, de acordo com a agência de notícias Reuters.

Imagens de vídeo compartilhadas pela Reuters mostraram dezenas de pessoas gritando "as pessoas querem proteção russa" do lado de fora da base.

Enquanto isso, dezenas de famílias fugiram para o vizinho Líbano, de acordo com a mídia local.

O enviado especial da ONU para a Síria, Geir Pedersen, disse estar "profundamente alarmado" com "relatos muito preocupantes de vítimas civis" nas áreas costeiras da Síria.