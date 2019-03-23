Forças Democráticas Sírias anunciam fim do último reduto jihadista

Em Aleppo, na Síria, Esraa, de quatro anos, e seu irmão Waleed, de três, perto de um abrigo para deslocados internos Crédito: Arquivo/Unicef

O porta-voz das Forças Democráticas da Síria , Mustefa Bali, anunciou neste sábado (23) no Twitter que o “califado” do autoproclamado Estado Islâmico foi eliminado a 100%, após combates em Bagouz, o último reduto jihadista na Síria.

"As Forças Democráticas da Síria (SDF) declaram a total eliminação do autoproclamado califado e a derrota territorial de 100% do EI", declarou Bali.

O SDF sublinhou ainda que vai continuar a combater o que resta do grupo extremista até que eles sejam completamente erradicados.

Combatentes curdos e árabes das Forças Democráticas Sírias, apoiadas pela coligação internacional liderada pelos EUA, estavam há várias semanas a combater os jihadistas no que consideravam ser o seu último reduto: a cidade de Bagouz, no interior da Síria.

Os Estados Unidos dirigem a coligação internacional que integra mais de 70 países, com o apoio do Conselho de Segurança da ONU , para combater o terrorismo na Síria e no Iraque.