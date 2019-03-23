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Grupo extremista

Forças Democráticas Sírias anunciam fim do último reduto jihadista

"As Forças Democráticas da Síria (SDF) declaram a total eliminação do autoproclamado califado e a derrota territorial de 100% do EI", declarou Bali

Publicado em 23 de Março de 2019 às 13:23

Publicado em 

23 mar 2019 às 13:23
Em Aleppo, na Síria, Esraa, de quatro anos, e seu irmão Waleed, de três, perto de um abrigo para deslocados internos Crédito: Arquivo/Unicef
O porta-voz das Forças Democráticas da Síria, Mustefa Bali, anunciou neste sábado (23) no Twitter que o “califado” do autoproclamado Estado Islâmico foi eliminado a 100%, após combates em Bagouz, o último reduto jihadista na Síria.
"As Forças Democráticas da Síria (SDF) declaram a total eliminação do autoproclamado califado e a derrota territorial de 100% do EI", declarou Bali.
O SDF sublinhou ainda que vai continuar a combater o que resta do grupo extremista até que eles sejam completamente erradicados.
Combatentes curdos e árabes das Forças Democráticas Sírias, apoiadas pela coligação internacional liderada pelos EUA, estavam há várias semanas a combater os jihadistas no que consideravam ser o seu último reduto: a cidade de Bagouz, no interior da Síria.
Os Estados Unidos dirigem a coligação internacional que integra mais de 70 países, com o apoio do Conselho de Segurança da ONU, para combater o terrorismo na Síria e no Iraque.
*Com informações da RTP, emissora pública de televisão de Portugal

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