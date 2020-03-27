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Fundo de Contenção

FMI pede a países ricos ajuda de US$ 1 bilhão para nações pobres

De acordo com o Fundo, o Reino Unido já se comprometeu a doar US$ 183 milhões, enquanto Japão e China também realizaram 'importantes contribuições'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 15:26

Publicado em 27 de Março de 2020 às 15:26

Doláres
Doláres Crédito: Pixabay
O Fundo Monetário Internacional (FMI) pediu aos países ricos uma ajuda para arrecadar até US$ 1 bilhão para o Fundo de Contenção e Alívio de Catástrofes, que reduz a dívida das economias de nações mais pobres. "Isso vai ajudá-los a canalizar mais de seus escassos recursos financeiros para seus vitais esforços médicos", afirmou a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva. De acordo com o Fundo, o Reino Unido já se comprometeu a doar US$ 183 milhões, enquanto Japão e China também realizaram "importantes contribuições".

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