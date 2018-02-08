Finalista de concurso de beleza choca ao se revelar homem

Ilay e Alina: mesma pessoa Crédito: @vozhzd | Instagram

Um concurso de beleza no Cazaquistão acabou de pernas para o ar após uma finalista fazer uma inesperada confissão: é homem. Ilay Dyagilev, de 22 anos, enganou a organização do concurso Miss Virtual Kazakhstan, passando-se por Arina Alieva.

O impostor, que trabalha como modelo, deixou para trás mais de 4 mil candidatas de todo o país. Tudo começou como uma brincadeira, que acabou assustando Ilay.

"Cheguei à final e decidi expor a identidade de Arina Alieva quando percebi que tinha ido longe demais", comentou o cazaque.

Arina foi retirada da votação final pela internet e substituída por Aikerim Temirkhanova, de 18 anos, que ficou uma posição atrás.