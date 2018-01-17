Fim da neutralidade da rede nos EUA é questionado por 22 Estados

A batalha legal contra a polêmica decisão da Federal Communications Comission (FCC, a agência regulatória de telecomunicações dos Estados Unidos) de acabar com a neutralidade da rede no país começou finalmente nos Estados Unidos. Nesta terça-feira, 16, uma série de processos judiciais foram impetrados no país com a intenção de reverter a votação de dezembro, que pode alterar drasticamente a natureza da internet no mundo todo.
Uma das ações tem grande peso institucional, com a assinatura de 22 advogados-gerais de Estados norte-americanos, em um esforço liderado por Eric Schneiderman, de nova York. Segundo o processo, a decisão da FCC quebrou leis federais e foi arbitrária e caprichosa. De acordo com o texto, uma reversão na votação de dezembro pode prevenir que operadoras de internet bloqueiem ou cobrem de sites e serviços para entregar conteúdo aos consumidores. Princípio básico da internet, a neutralidade da rede prega que todos os dados -- sejam eles de e-mail, vídeo ou fotos, por exemplo -- sejam tratados da mesma forma pelas operadoras.
Para a Mozilla, organização não-governamental responsável pelo navegador Firefox, as novas regras da FCC podem causar danos a empreendedores digitais, que poderiam ser forçados a pagar taxas para conseguir que seus serviços e conteúdo sejam entregues aos consumidores. Um argumento semelhante foi feito pelo Open Technology Institute, outro grupo que entrou com um processo contra a decisão da FCC.
Além disso, os grupos de defesa dos direitos civis Free Press e Public Knowledge também entraram com processos contra a decisão a maioria deles foi impetrado na Justiça de Washington D.C., onde fica a capital norte americana.
Repelir a neutralidade da rede pode transformar as operadoras em fiscais da internet, permitindo que eles lucrem com consumidores, ao mesmo tempo em que controlam o que eles veem, fazem e dizem online, disse Eric Schneiderman, advogado-geral do Estado de Nova York.
Os processos têm sido esperados há muito tempo praticamente, desde a votação de dezembro, no qual os comissários da FCC indicados pelo Partido Republicano decidiram, por 3 votos a 2, que deveriam acabar com as regras de neutralidade da rede. Na semana passada, a comissária democrata Mignon Clyburn disse esperar que a Justiça revertesse a votação.
A agência é hoje comandada por Ajit Pai, um republicano nomeado pelo presidente Donald Trump. Já todos os 22 advogados-gerais que preencheram o processo são indicados pelo Partido Democrata.
Os processos tem ainda o apoio da Internet Association, uma organização de classe que representa o interesse de grandes empresas de tecnologia, como Google e Netflix. As empresas defendem a neutralidade da rede, uma vez que sob as novas regras, as operadoras podem bloquear ou cercear o acesso a sites para faturar mais.
Procurada, a FCC se negou a comentar os processos, mas apontou para uma parte de seu regulamento que proíbe processos legais contra suas decisões, até que as regras sejam submetidas ao devido registro federal a expectativa é de que a decisão que acaba com a neutralidade da rede seja submetida nas próximas semanas.
Os advogados-gerais dos Estados responderam dizendo que podem entrar com uma petição na Corte de Apelações dos Estados Unidos, começando um processo para determinar qual será o tribunal que apreciará o caso. Para Xavier Becerra, advogado-geral da Califórnia, a decisão da FCC de dizer que a internet não é um serviço de utilidade pública vai causar danos aos consumidores.
Acesso à internet é uma utilidade pública, como água e eletricidade, disse Becerra. Todo consumidor tem direito de acessar conteúdo online sem interferência ou manipulação por seu provedor de internet.
Coalizão
Os novos processos, porém, não são o único esforço para restaurar as regras de neutralidade da rede, vigentes nos EUA desde 2015, quando a FCC apontou-as como válidas, ainda durante o governo de Barack Obama.
Nesta terça-feira, 16, um grupo de senadores do Partido Democrata anunciaram que tinham o apoio de 50 dos 100 membros da casa para restaurar as regras anteriores os 49 membros do partido, bem como uma senadora republicana, assinaram uma resolução com tal fim. Um esforço similar está sendo feito na Câmara dos Deputados norte-americana, com o apoio de, por enquanto, 80 deputados.
O sucesso das ações no Congresso, porém, é improvável. Na Câmara, o presidente da casa, Paul Ryan, do Partido Republicano, teria de concordar em abrir um voto para isso. Além disso, o presidente Trump teria de assinar as duas resoluções da Câmara e do Senado e a Casa Branca já manifestou seu suporte à votação de dezembro da FCC.