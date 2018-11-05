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Arábia Saudita

Filhos do jornalista assassinado pedem que devolvam corpo à família

Em entrevista à CNN, Abdullah Khashoggi disse que espera que tudo o que aconteceu não tenha sido doloroso para o pai

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 11:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2018 às 11:45
Jamal Khashoggi entrou no consulado saudita em Istambul no dia 2 de outubro para resolver um trâmite burocrático e não saiu mais Crédito: Reprodução
Os filhos do jornalista Jamal Khashoggi pediram às autoridades sauditas que devolvam o corpo de seu pai à família, afirmaram em entrevista à emissora americana CNN neste domingo, 4.
Khashoggi foi morto no dia 2 de outubro no consulado da Arábia Saudita em Istambul por uma equipe enviada por Riad, um assassinato que, segundo o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, foi ordenado por "altos níveis" do governo saudita.
"Eu realmente espero que tudo o que aconteceu não tenha sido doloroso para ele, ou que tenha sido rápido, que tenha sido uma morte pacífica", afirmou Abdullah Khashoggi à CNN durante entrevista em Washington.
> Turquia pede investigação de suposta dissolução do corpo de jornalista
"Tudo o que queremos agora é enterrá-lo em Al Baqi, em Medina, com o resto de sua família", disse o irmão de Abdullah, Salah, referindo-se a um cemitério na Arábia Saudita. "Falei sobre isso com as autoridades sauditas e espero que aconteça rapidamente.
O procurador-geral turco disse recentemente que Khashoggi foi estrangulado pouco depois de entrar no consulado e confirmou que seu corpo foi desmembrado. Além disso, Yasin Aktay, conselheiro de Erdogan, insinuou em um artigo publicado na sexta-feira que o corpo pode ainda ter sido destruído em ácido.
> O vaivém da morte de Khashoggi como a Arábia Saudita mudou de versão 
Os filhos do jornalista expressaram preocupação de que o trabalho de seu pai, um colunista do Washington Post, esteja sendo distorcido por razões políticas. "Vejo muitas pessoas agora tentando recuperar seu legado e, infelizmente, algumas estão usando isso de maneira política com a qual não concordamos", disse Salah à emissora americana.
"Meu medo é que ele está sendo politizado demais, ressaltou ele. "Jamal nunca foi um dissidente. Ele acreditava na monarquia, que é o que mantém o país unido", acrescentou.
Os irmãos disseram que se basearam principalmente em reportagens da imprensa para entender a morte de seu pai. "Há muitos altos e baixos (...) e estamos tentando conhecer a história, partes da história, para completar o filme", disse Abdullah. "É confuso e difícil. Não é uma situação normal e não é uma morte normal", acrescentou. Salah enfatizou que "o rei declarou que tudo será levado à Justiça", e disse acreditar nisso.
LIMPADORES ENVIADOS A ISTAMBUL
A Arábia Saudita enviou dois limpadores à Turquia para apagar as provas do assassinato de Khashoggi no consulado em Istambul, disse nesta segunda um alto funcionário turco.
Dois limpadores, um químico e um especialista em toxicologia, foram à Turquia com o único objetivo de apagar as provas do assassinato de Jamal Khashoggi antes que a polícia turca fosse autorizada a registrar as instalações, indicou o funcionário, que pediu anonimato.

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