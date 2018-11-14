Filho de testemunha do caso Odebrecht morre envenenado na Colômbia

Fachada da Odebrecht Crédito: Marcos Alves/AG

O filho de uma testemunha-chave do caso Odebrecht na Colômbia morreu envenenado com cianeto, três dias depois do falecimento de seu pai, aparentemente por infarto, informou a Procuradoria do país. Pai e filho morreram entre quinta-feira e domingo. A autópsia de Alejandro Pizano confirmou o envenenamento.

"As provas (...) indicam que a vítima foi exposta ao cianeto ao beber água em uma garrafa que estava no escritório de seu pai", detalhou a Procuradoria.

Pessoas próximas à família informaram aos investigadores que, após beber da garrafa, Pizano relatou sentir um gosto amargo. Minutos depois, ele apresentou forte dor estomacal e morreu a caminho do hospital.

Alejandro acabara de chegar da Espanha, onde vivia, para assistir ao enterro de seu pai, Jorge Enrique Pizano, ex-auditor financeiro da empresa associada à Odebrecht para a construção da Ruta del Sol 2, que liga o centro ao norte do país. A mulher de Alejandro está grávida de seis meses.

Jorge Enrique Pizano era uma testemunha-chave do caso que envolve os subornos pagos pela Odebrecht para conquistar a obra milionária. O ex-auditor sofria de câncer e sua morte havia sido atribuída a um infarto, mas o envenenamento do filho levou a Procuradoria a abrir uma investigação penal sobre os fatos. As autoridades apuram se ele se suicidou e se um fatal acaso resultou na morte do filho, hipótese em que a família não acredita. Segundo os parentes, a garrafa estava aberta quando Alejandro a pegou.

A polícia colombiana reúne depoimentos de pessoas que estavam no escritório e presenciaram o fato. Os agentes extraíram as impressões digitais da garrafa e pediram a análise de diferentes tecidos corporais retirados como amostra em necropsia de Jorge Enrique. O funeral de pai e filho é previsto para esta quinta-feira.

Um canal de notícias revelou na segunda-feira que Pizano deixou informações  para o caso de falecer ou receber proteção no exterior  de que o atual procurador-geral do país, Néstor Humberto Martínez, sabia desde 2013 do esquema de corrupção da Odebrecht no país. Na época, Martínez era assessor jurídico de um grupo econômico ligado à obra.

"Os fatos e as verdades estão chegando à tona e mostrando como realmente existe um complô contra minha integridade como pessoa", destacou Pizano, em vídeo gravado em 9 de agosto.

Em meados de outubro, o procurador encarregado do caso, Amparo Cerón, sofreu um acidente de trânsito durante suas férias e passou vários dias na UTI, o que o impediu de retornar à investigação.

Entrevista movimenta investigações

A entrevista de Pizano à rede "Noticias Uno", revelada na segunda-feira, sacudiu as investigações. O ex-auditor havia pedido que a conversa só fosse publicada quando ele tivesse deixado o país  algo que pensava fazer por temer pela sua vida  ou tivesse morrido.

A testemunha declarou que, em agosto de 2015, procurou Néstor Humberto Martínez, assessor jurídico do Grupo Aval à época, para pedi-lo que contasse ao presidente da junta diretora do grupo financeiro, Luis Carlos Sarmiento Angulo, que havia detectado irregularidades nos contratos da Odebrecht na Ruta del Sol 2. A companhia fazia parte do grupo econômico responsável pela construção, por meio da Corficolombiana e sua filial Episol. O sócio majoritário da concessionária era a Odebrecht, com 62%.

Pizano e o agora procurador-geral eram amigos de longa data. Em comunicado, Martínez confirmou que o ex-auditor foi a seu escritório particular e pediu que transmitisse suas preocupações. Segundo ele, "com o objetivo de cumprir o encargo cabalmente", questionou o amigo se poderia assumir que se tratava de propina, e teria ouvido que o amigo não tinha certeza. Áudios da conversa gravados por Pizano ratificam esta versão. O procurador-geral sustenta que, só com a investigação de 2017, foi possível confirmar que as descobertas do ex-auditor eram relativas ao pagamento de propinas.

O Grupo Aval, a Corficolombiana e a filial Episol ratificaram o relato de Martínez, em comunicado. O grupo diz ter encarregado seu escritório jurídico de elaborar um contrato para a Odebrecht restituir à concessionária a quantia "que por fim não foi explicada satisfatoriamente à Corficolombiana". O escândalo de corrupção levou a ordens de prisão contra executivos e políticos da Colômbia.