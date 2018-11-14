Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Filho de testemunha do caso Odebrecht morre envenenado na Colômbia
Cianeto

Filho de testemunha do caso Odebrecht morre envenenado na Colômbia

Alejandro Pizano foi intoxicado ao beber de garrafa no escritório do pai, morto dias antes em aparente infarto e que havia lançado suspeita sobre atual procurador-geral

Publicado em 14 de Novembro de 2018 às 16:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2018 às 16:11
Fachada da Odebrecht Crédito: Marcos Alves/AG
O filho de uma testemunha-chave do caso Odebrecht na Colômbia morreu envenenado com cianeto, três dias depois do falecimento de seu pai, aparentemente por infarto, informou a Procuradoria do país. Pai e filho morreram entre quinta-feira e domingo. A autópsia de Alejandro Pizano confirmou o envenenamento.
"As provas (...) indicam que a vítima foi exposta ao cianeto ao beber água em uma garrafa que estava no escritório de seu pai", detalhou a Procuradoria.
Pessoas próximas à família informaram aos investigadores que, após beber da garrafa, Pizano relatou sentir um gosto amargo. Minutos depois, ele apresentou forte dor estomacal e morreu a caminho do hospital.
Alejandro acabara de chegar da Espanha, onde vivia, para assistir ao enterro de seu pai, Jorge Enrique Pizano, ex-auditor financeiro da empresa associada à Odebrecht para a construção da Ruta del Sol 2, que liga o centro ao norte do país. A mulher de Alejandro está grávida de seis meses.
Jorge Enrique Pizano era uma testemunha-chave do caso que envolve os subornos pagos pela Odebrecht para conquistar a obra milionária. O ex-auditor sofria de câncer e sua morte havia sido atribuída a um infarto, mas o envenenamento do filho levou a Procuradoria a abrir uma investigação penal sobre os fatos. As autoridades apuram se ele se suicidou e se um fatal acaso resultou na morte do filho, hipótese em que a família não acredita. Segundo os parentes, a garrafa estava aberta quando Alejandro a pegou.
A polícia colombiana reúne depoimentos de pessoas que estavam no escritório e presenciaram o fato. Os agentes extraíram as impressões digitais da garrafa e pediram a análise de diferentes tecidos corporais retirados como amostra em necropsia de Jorge Enrique. O funeral de pai e filho é previsto para esta quinta-feira.
Um canal de notícias revelou na segunda-feira que Pizano deixou informações  para o caso de falecer ou receber proteção no exterior  de que o atual procurador-geral do país, Néstor Humberto Martínez, sabia desde 2013 do esquema de corrupção da Odebrecht no país. Na época, Martínez era assessor jurídico de um grupo econômico ligado à obra.
"Os fatos e as verdades estão chegando à tona e mostrando como realmente existe um complô contra minha integridade como pessoa", destacou Pizano, em vídeo gravado em 9 de agosto.
Em meados de outubro, o procurador encarregado do caso, Amparo Cerón, sofreu um acidente de trânsito durante suas férias e passou vários dias na UTI, o que o impediu de retornar à investigação.
Entrevista movimenta investigações
A entrevista de Pizano à rede "Noticias Uno", revelada na segunda-feira, sacudiu as investigações. O ex-auditor havia pedido que a conversa só fosse publicada quando ele tivesse deixado o país  algo que pensava fazer por temer pela sua vida  ou tivesse morrido.
A testemunha declarou que, em agosto de 2015, procurou Néstor Humberto Martínez, assessor jurídico do Grupo Aval à época, para pedi-lo que contasse ao presidente da junta diretora do grupo financeiro, Luis Carlos Sarmiento Angulo, que havia detectado irregularidades nos contratos da Odebrecht na Ruta del Sol 2. A companhia fazia parte do grupo econômico responsável pela construção, por meio da Corficolombiana e sua filial Episol. O sócio majoritário da concessionária era a Odebrecht, com 62%.
Pizano e o agora procurador-geral eram amigos de longa data. Em comunicado, Martínez confirmou que o ex-auditor foi a seu escritório particular e pediu que transmitisse suas preocupações. Segundo ele, "com o objetivo de cumprir o encargo cabalmente", questionou o amigo se poderia assumir que se tratava de propina, e teria ouvido que o amigo não tinha certeza. Áudios da conversa gravados por Pizano ratificam esta versão. O procurador-geral sustenta que, só com a investigação de 2017, foi possível confirmar que as descobertas do ex-auditor eram relativas ao pagamento de propinas.
O Grupo Aval, a Corficolombiana e a filial Episol ratificaram o relato de Martínez, em comunicado. O grupo diz ter encarregado seu escritório jurídico de elaborar um contrato para a Odebrecht restituir à concessionária a quantia "que por fim não foi explicada satisfatoriamente à Corficolombiana". O escândalo de corrupção levou a ordens de prisão contra executivos e políticos da Colômbia.
Os subornos pagos pela Odebrecht na Colômbia garantiram, por exemplo, que a construtora fosse a única firma habilitada para a licitação do trecho 2 da Ruta del Sol, o que envolveu mais de US$ 28,5 milhões. O escândalo, revelado no início de 2017, espirrou nas campanhas dos principais candidatos em duas eleições presidenciais e até no governo de Álvaro Uribe.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Meritíssima, escravidão é o povo pagar seus privilégios!
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados