FBI divulga fotos de suspeito de matar Charlie Kirk; o que se sabe sobre atirador

O atirador que matou Kirk parece ser um jovem em idade universitária e segue foragido, disseram investigadores.

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 13:33

Foto do suspeito de matar o ativista Charlie Kirk, divulgada pelo FBI Crédito: FBI

O FBI, a polícia federal americana, divulgou nesta quinta-feira (11/9) imagens do suspeito de matar o ativista conservador Charlie Kirk, aliado do presidente Donald Trump.

O órgão também disse ter encontrado um rifle de alto calibre provavelmente usado no assassinato.

O atirador, que disparou contra Kirk na quarta (10/9) em meio a um evento numa universidade no Estado de Utah, segue foragido. Os investigadores se referem a ele no masculino.

Em coletiva de imprensa nesta quinta, autoridades disseram que o suspeito "parece ter idade universitária", se misturando bem ao ambiente da universidade, e fugiu "para um subúrbio" da região da cidade de Orem, onde fica a universidade, após o ataque.

Os investigadores ainda não o identificaram.

A arma foi encontrada em uma área de mata, e os investigadores estão analisando uma "marca de calçado" e uma "marca de antebraço".

Mais cedo, duas pessoas que haviam sido interrogadas pela polícia foram liberadas.

Enquanto isso, Trump anunciou que concederá postumamente a Kirk a "Medalha Presidencial da Liberdade". A medalha é a mais alta honraria civil concedida nos EUA.

Kirk, que fundou o grupo conservador Turning Point USA aos 18 anos, era próximo do presidente e de sua família.

Nesta quinta, ao deixar evento em memória aos ataques de 11 de Setembro em Washington, Trump disse não "conseguir acreditar".

"Que grande cara ele era.". Trump disse que vai falar com família de Kirk para "conversar sobre como unir o país".

A família de Kirk "está devastada", descreveu um dos investigadores, acrescentando: "Só posso imaginar o que eles estão passando".

Movimento do atirador

O suspeito chegou ao campus às 11h52 (14h52 em Brasília) de quarta, disseram os oficiais — pouco menos de meia hora antes de Charlie Kirk ser baleado por volta de 12h20.

Os investigadores disseram que ele entrou "no campus, passou pelas escadas, subiu ao telhado, atravessou o telhado até o local do disparo".

Após o ataque, o atirador então "se deslocou para o outro lado do prédio, pulou do edifício e fugiu do campus para um bairro próximo".

Em algum momento, o atirador fugiu para uma área de mata, onde foi encontrada a arma que se acredita ter sido usada no crime — um "rifle de ferrolho de alto calibre". As autoridades não informaram onde fica essa área de mata.

Trump e Kirk em evento em 2024, na Califónia Crédito: JOSH EDELSON/AFP via Getty Images

Investigadores falaram em coletiva de imprensa Crédito: EPA

Quem era Kirk

Filho de um arquiteto que cresceu no próspero subúrbio de Prospect Heights, em Chicago, Kirk frequentou uma faculdade comunitária perto de Chicago antes de abandonar os estudos para se dedicar ao ativismo político.

O grupo Turning Point, que Kirk fundou aos 18 anos, tinha como objetivo disseminar ideais conservadores em faculdades de tendência liberal dos EUA.

O evento na quarta-feira (10) na Universidade de Utah Valley, onde ele foi morto, foi o pontapé inicial de uma turnê do Turning Point por várias instituições de ensino em que estudantes são convidados a debater com Kirk.

Suas redes sociais e seu podcast diário frequentemente exibiam clipes dele debatendo com alunos sobre questões como identidade transgênero, mudanças climáticas, fé e valores familiares.

O programa diário de rádio conduzido por Kirk tinha milhões de seguidores nas redes sociais.

Um clipe do próprio Trump é reproduzido no início do podcast de Kirk: "Quero agradecer a Charlie, ele é um cara incrível, seu espírito, seu amor por este país, ele fez um trabalho incrível construindo uma das organizações juvenis mais poderosas já criadas."

O Turning Point, que é uma organização sem fins lucrativos, começou após a reeleição do presidente Barack Obama em 2012. A missão é organizar estudantes para "promover os princípios de responsabilidade fiscal, livre mercado e Estado com poderes limitados". Atualmente, possui filiais em mais de 850 faculdades.

O grupo desempenhou um papel fundamental no esforço por apoio a Trump e outros candidatos republicanos nas eleições do ano passado. Kirk foi amplamente reconhecido por ajudar a registrar dezenas de milhares de novos eleitores e por mobilizar o Estado do Arizona a votar em Trump.

O relacionamento entre Kirk e Trump se intensificou após a vitória de republicano. Kirk compareceu à posse de Trump em janeiro e se tornou um visitante regular da Casa Branca.

Kirk era visto como um ávido orador público, viajando pelo país para discursar em eventos republicanos- muitos dos quais eram populares entre os membros do movimento ultraconservador Tea Party.

Kirk foi atingido em evento numa universidade de Utah Crédito: REUTERS/Cheney Orr

