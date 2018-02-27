Família de Putin estaria envolvida em lavagem de dinheiro, diz jornal

Familiares de presidente russo estariam entre os envolvidos em esquema de lavagem de dinheiro Crédito: © Sputnik | Mikhail Klimentyev

O jornal dinamarquês "Berlingske" afirmou nesta terça-feira (27) que, em 2013, um informante denunciou ao gerente do Danske Bank, o maior banco da Dinamarca, que parentes do presidente russo, Vladimir Putin, estariam usando sua sucursal estoniana para lavar dinheiro. A agência de espionagem russa também estaria envolvida no caso. O banco teria fechado a conta de 20 clientes russos após denúncias de atividade ilegais na Estônia.

A identidade dos envolvidos nunca foi revelada. E, segundo o jornal, que relata ter tido acesso a um comunicado interno vazado, a cúpula do banco conhecia "situações muito mais sérias do que havia informado originalmente". Até o momento, o Danske Bank não comentou o assunto.

Segundo o jornal inglês "The Guardian", o esquema envolvia empresas de fachada registradas no Reino Unido. Entre elas, estaria a Lantana Trade LLP, empresa que seria associada a um obscuro banco russo, o Promsberbank.

Entre os membros da diretoria e o conselho do Promsberbank, estavam Igor Putin, primo do presidente russo; Alexander Grigoriev, banqueiro com conexões na agência russa de espionagem; e Alexei Kulikov, que já foi preso por fraude. O banco faliu em 2016 quando 3 bilhões de rublos desapareceram.