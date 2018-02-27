Família de Putin estaria envolvida em lavagem de dinheiro, diz jornal

O jornal dinamarquês "Berlingske" afirmou nesta terça-feira (27) que, em 2013, um informante denunciou ao gerente do Danske Bank, o maior banco da Dinamarca, que parentes do presidente russo, Vladimir Putin, estariam usando sua sucursal estoniana para lavar dinheiro. A agência de espionagem russa também estaria envolvida no caso. O banco teria fechado a conta de 20 clientes russos após denúncias de atividade ilegais na Estônia.
A identidade dos envolvidos nunca foi revelada. E, segundo o jornal, que relata ter tido acesso a um comunicado interno vazado, a cúpula do banco conhecia "situações muito mais sérias do que havia informado originalmente". Até o momento, o Danske Bank não comentou o assunto.
Segundo o jornal inglês "The Guardian", o esquema envolvia empresas de fachada registradas no Reino Unido. Entre elas, estaria a Lantana Trade LLP, empresa que seria associada a um obscuro banco russo, o Promsberbank.
Entre os membros da diretoria e o conselho do Promsberbank, estavam Igor Putin, primo do presidente russo; Alexander Grigoriev, banqueiro com conexões na agência russa de espionagem; e Alexei Kulikov, que já foi preso por fraude. O banco faliu em 2016 quando 3 bilhões de rublos desapareceram.
A sucursal estoniana do Danske Bank já esteve envolvida em outros casos de transações ilegais. No ano passado, um esquema semelhante, que teria funcionado entre 2011 e 2014, veio à tona. Milhões de dólares vindos do Azerbaijão estavam sendo lavados em contas do banco. Não é também a primeira vez que Putin tem seu nome associado a lavagem de dinheiro. Em 2016, pessoas ligadas ao presidente estavam entre os nomes vazados nos Panama Papers.