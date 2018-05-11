Família de 7 pessoas é encontrada morta em área rural da Austrália

Polícia forense investiga massacre na Austrália Crédito: Richard Wainwright

Quatro crianças e três adultos foram encontrados mortos nesta sexta-feira (11) em uma fazenda no Oeste da Austrália, em um aparente caso de assassinato seguido de suicídio. A tragédia ocorreu na localidade de Osmington, próxima a uma conhecida região produtora de uvas ao sul de Perth.

A polícia local foi acionada para uma emergência na casa de Cynda e Peter Miles, pela manhã. Ao chegarem na fazenda, encontraram as sete vítimas já sem vida. Armas também foram localizadas na propriedade. Cinco corpos estavam dentro da casa e outros dois na área externa da residência.

Os investigadores não estão à procura de suspeitos. A principal linha de investigação é de que o atirador tenha disparado contra seis pessoas e se matado em seguida. O delegado Chris Dawson ressaltou que não há indícios de riscos à segurança dos moradores da região.

Trata-se do maior massacre na Austrália em mais de 20 anos. Em 1996, um atirador matou 35 pessoas em Port Arthur.

Katrina Miles e os filhos Crédito: Reprodução | Facebook

Segundo o jornal "News", vizinhos ouviram som de tiros vindos da casa na manhã desta sexta (11). As vítimas foram a filha do casal proprietário Katrina Miles e os filhos dela Take, de 13 anos, Rylan, de 11, Arye, de 10 e Kadyn, de 8, segundo o "Daily Telegraph".

Uma amiga da família confirmou à rede australiana "ABC" que Cynda e Peter também morreram baleados. As crianças seriam autistas e estudariam na casa, na qual viviam junto da mãe e dos avós.

A mídia local registrou que um homem denunciou o caso à polícia. A suspeita é de que tenha sido um chamado do próprio atirador. Ele seria o sétimo morto achado na fazenda.