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Susto

Família cria filhote de urso achando que era um cachorro

O vendedor havia dito que era uma raça rara de cachorro, mas o bicho começou a andar em duas patas

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 10:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 10:20
Uma família chinesa tomou um susto quando descobriu que seu filhote de cachorro na realidade se tratava de um urso Crédito: YouTube/CGTN
Uma família que mora na província de Yunan, na China, tomou um susto quando seu suposto cachorro de uma raça rara começou a andar em duas patas. Na realidade, o que eles achavam ser um mastiff tibetano era um urso. Su Yun havia comprado o filhote de um vendedor por um preço abaixo do mercado, mas só percebeu que havia algo de errado quando o bicho começou a crescer demais.
"Quanto mais ele comia, mais ele crescia e quanto mais ele crescia, menos se parecia com um cachorro", disse Yun para para o site China News. "Ele ficou parecendo cada vez mais com um urso e começamos a ficar com medo que realmente não fosse um cachorro", continuou.
Após o animal continuar a crescer e ver as despesas com sua alimentação aumentarem, Yun resolveu chamar o serviço de proteção aos animais local, que retirou o urso da sua casa. Após exames, confirmou-se de que se tratava, de fato, de um urso negro asiático.
Como estava saudável, o animal agora ficará em observação em um santuário para checar se é possível ser devolvido à natureza ou se terá que ser mantido em cativeiro por conta do seu contato com humanos.
Veja abaixo um vídeo da história.

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