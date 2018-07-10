Família coloca falecido jogando videogame durante funeral

Uma família fez um funeral inusitado para o seu filho: o colocou jogando videogame e vestindo a camisa do seu jogador de basquete favorito Crédito: Pixabay

A família de Renard Matthews fez um funeral um tanto quanto inusitado para o jovem de 18 anos, que morreu durante um tiroteio em Nova Orleans há duas semanas: o colocou sentado, vestindo a camisa do seu jogador de basquete favorito e jogando videogame.

Temeka Matthews, mãe de Renard, disse para a emissora WGNO que jogar videogame era o que ele mais gostava, além do jogador Kyrie Irving, que joga no Boston Celtics, da NBA. Então, para homenageá-lo, colocaram ele com um controle de videogame nas mãos e um pacote de salgadinhos do lado.

O funeral foi realizado no domingo, 8, em uma casa funerária na cidade de Treme e Renard será enterrado na terça-feira, 10.