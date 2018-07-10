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Inusitado

Família coloca falecido jogando videogame durante funeral

A atividade era a preferida de Renard Matthews, que morreu em um tiroteio

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 14:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 14:30
Uma família fez um funeral inusitado para o seu filho: o colocou jogando videogame e vestindo a camisa do seu jogador de basquete favorito Crédito: Pixabay
A família de Renard Matthews fez um funeral um tanto quanto inusitado para o jovem de 18 anos, que morreu durante um tiroteio em Nova Orleans há duas semanas: o colocou sentado, vestindo a camisa do seu jogador de basquete favorito e jogando videogame.
Temeka Matthews, mãe de Renard, disse para a emissora WGNO que jogar videogame era o que ele mais gostava, além do jogador Kyrie Irving, que joga no Boston Celtics, da NBA. Então, para homenageá-lo, colocaram ele com um controle de videogame nas mãos e um pacote de salgadinhos do lado.
O funeral foi realizado no domingo, 8, em uma casa funerária na cidade de Treme e Renard será enterrado na terça-feira, 10.
Veja abaixo a foto do inusitado funeral:

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