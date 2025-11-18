Mundo

Faltou tempo para chanceler conhecer 'beleza deslumbrante' da Amazônia, diz governo alemão após crítica a Belém

Porta-voz do governo alemão disse à BBC News Brasil que Friedrich Merz expressou 'seu profundo respeito pela conquista de organizar uma conferência internacional tão importante em Belém'.

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 12:04

Falas de Friedrich Merz sobre Belém causaram indignação em algumas autoridades brasileiras Crédito: Reuters

Um porta-voz do governo da Alemanha disse nesta terça-feira (18/11) que o chanceler Friedrich Merz lamentou não ter tido tempo durante sua passagem pelo Brasil para conhecer "a beleza natural deslumbrante" da região amazônica.

A declaração foi dada após a BBC News Brasil procurar o governo alemão para comentário sobre a repercussão da fala de Merz a empresários em um evento na Alemanha no dia 13 de novembro, na qual ele comparou de forma depreciativa o Brasil com o seu país.

Merz disse — depois de sua passagem pela Conferência da ONU para Mudanças Climáticas (COP30), em Belém — que seu país era um dos "mais bonitos do mundo" e que todos os jornalistas alemães que estiveram COP30 em Belém ficaram felizes de ir embora da cidade.

"Senhoras e senhores, nós vivemos em um dos países mais bonitos do mundo. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: 'Quem de vocês gostaria de ficar aqui?' Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, a noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos", disse o chanceler (cargo equivalente a primeiro-ministro).

Em nota à BBC News Brasil nesta terça-feira, um porta-voz de Friedrich Merz respondeu: "O chanceler lamentou que, devido à falta de tempo, não tenha podido viajar até a orla da Amazônia e vivenciar em primeira mão a beleza natural deslumbrante da região".

"Contudo, ele pôde vislumbrar a magnitude dessa paisagem na noite de sua visita, durante um passeio de barco no Rio Guajará, no Delta do Amazonas", afirmou o porta-voz.

E acrescentou: "O chanceler expressou seu profundo respeito pela conquista de organizar uma conferência internacional tão importante em Belém."

Na nota, o porta-voz destacou que na breve visita à Belém, o chanceler alemão prometeu uma contribuição significativa ao fundo florestal proposto pelo governo brasileiro e que manteve uma conversa produtiva com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Em sua coletiva de imprensa em Belém, ele descreveu o Brasil como um importante país parceiro da Alemanha. O Brasil é o país latino-americano com o qual mantemos uma parceria estratégica e é, de longe, nosso maior parceiro comercial na América do Sul", disse o porta-voz do chanceler.

"Há também mais de um milhão de falantes de alemão no Brasil, e mantemos laços estreitos nas áreas de política cultural e educacional, bem como de cooperação científica."

Na segunda-feira, após a repercussão das falas de Merz, o ministro do Meio Ambiente da Alemanha, Carsten Schneider, disse que o Brasil é "um país maravilhoso" e lamentou não poder ficar mais tempo após a COP.

Ela publicou na sua conta no Instagram uma foto em que aparece pescando na Amazônia.

Na imagem, Carsten Schneider destaca sua fala, em português: "Brasil é um país maravilhoso, com um povo acolhedor e bom anfitrião. Pena que não poderei ficar mais tempo após a COP. Teria algumas ideias, por exemplo, pescar com os meus amigos da Amazônia". Essa declaração aparece em alemão no texto da postagem.

'Arrogante e preconceituosa': a reação do prefeito de Belém

As falas de Merz haviam provocado indignação em algumas autoridades brasileiras.

O prefeito de Belém, Igor Normando (MDB), publicou em suas redes sociais um vídeo chamando de "arrogante e preconceituosa" a fala de Merz.

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), também reagiu à declaração em suas redes.

"Curioso ver quem ajudou a aquecer o planeta estranhar o calor da Amazônia. Um discurso preconceituoso do chanceler alemão", escreveu Barbalho na rede social X (ex-Twitter).

Merz esteve na Cúpula dos Líderes em Belém, onde participou de um encontro bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O chanceler anunciou a participação da Alemanha no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês).

"Vamos contribuir com quantia considerável", disse Merz, durante entrevista coletiva. O valor, contudo, não foi confirmado.

O fundo é uma das apostas do governo brasileiro em relação ao financiamento de ações para o combate às mudanças climáticas. O lançamento oficial do fundo foi feito na última semana e a expectativa do governo é de que ele possa, no longo prazo, arrecadar até US$ 125 bilhões.

